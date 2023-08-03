«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с первого дня соревнований
3 августа в Улан-Удэ стартовал республиканский конкурс профессионального мастерства «Лучший лесной пожарный-2023». За звание лучшего сражаются работники лесхозов, а также авиаотделений Забайкальской базы авиационной охраны лесов.
В соревновании участвуют 30 специалистов, стаж которых не менее года.
Конкурс проходит в четыре этапа. На первых двух этапах конкурсанты преодолели полосу препятствий и показали уровень физической подготовки с бегом по пересечённой местности на время. Брёвна имитируют поваленные деревья, а в руках специалистов лесопожарное оборудование – мотопомпа с пожарным стволом, комплект напорного и всасывающего рукавов.
Непогода не омрачила соревнования. Проливной дождь – пожалуй, самая любимая погода лесников. Несмотря на то, что полоса препятствий была сырой и скользкой, каждый претендент успешно финишировал.
Последним этапом станет демонстрация теоретических знаний в области тушения лесных пожаров.
Победитель конкурса отправится на всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший лесной пожарный – 2023» в посёлке Софрино Московской области.
Конкурс проводится в Бурятии в третий раз. В прошлом году победитель республиканского этапа Виктор Филиппов вошёл в десятку лучших среди пожарных из разных регионов страны.
Соревнования завершатся завтра, 4 августа.
В Бурятии выбирают лучшего лесного пожарного
Общество, Фото:
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