Лесной пожарный из Бурятии вновь вошёл в десятку лучших

Виктор Филиппов достойно представил республику на всероссийском конкурсе
С 7 по 10 сентября в подмосковном Софрино состоялся всероссийский конкурс «Лучший лесной пожарный». Это единственный в нашей стране конкурс для профессиональных борцов с огненной стихией - парашютистов-десантников Авиалесоохраны и работников лесных пожарных станций. В этом году турнир состоялся уже в восьмой раз, в нём также приняли участие представители лесного хозяйства Беларуси.
Бурятию представлял Виктор Филиппов, инструктор авиапожарной службы автономного учреждения «Забайкальская база авиационной охраны лесов». Он достойно представил республику и вошёл в десятку лучших лесных пожарных России и Беларуси. В общем рейтинге Виктор стал седьмым.
- Всего на место в первой десятке претендовали более 500 лесных пожарных (с учётом строгого отбора в регионах с марта по август и заключительного соревнования с 7 по 10 сентября в Подмосковье), - сообщили в пресс-службе ФБУ «Авиалесоохрана».
Звание «Лучшего лесного пожарного-2022» завоевал Евгений Гайдаенко– парашютист-пожарный Ханты-Мансийской Авиалесоохраны. Обладателем серебряной медали стал Руслан Поташёнков – лесной пожарный Лесозащитного центра Тверской области. Третье место занял Михаил Смородников - десантник-пожарный Федеральной Авиалесоохраны.
Как сообщал «Байкал-Daily», в 2021 году Бурятию на федеральном конкурсе также представлял Виктор Филиппов. Тогда он тоже попал в десятку лучших лесных пожарных России, заняв шестое место. До серебряной медали ему не хватило всего шесть секунд.
Состязание состояло из трёх этапов, которые выполнялись на время, точность и правильность. Первый этап – спортивное многоборье (отжимание – 30 раз, подтягивание – 8 раз) и бег на 350 метров с грузом на спине в 20 кг с перепрыгиванием бревен и искусственного водоема. Затем участники отправились спортивное ориентирование в незнакомой местности. Также они преодолели лесопожарную полосу препятствий: во время неё необходимо было применять ранцевые лесные огнетушители, бензопилы, мотопомпы и других ручные инструменты.
- Демонстрации работы с ручным инструментом в ходе конкурса уделено особое внимание, так как именно ручной труд является основой борьбы с труднодоступными и удалёнными лесными пожарами, на которые доставка наземной техники или ограничена, или невозможна. Но даже там, где могут работать тракторы и бульдозеры, всё равно есть непроходимые для них места, где работы по тушению выполняются только вручную.
Все этапы соревнований – преодоление шестиметровых наклонных бревен, пробежка по узким, чуть шире стопы, доскам, перемещение по искусственным кочкам разной высоты с 20-литровым ранцевым огнетушителем за спиной, ориентирование при помощи компаса в незнакомом лесу, приближены к реальной обстановке. Ведь там лесным пожарным приходится находить верную дорогу между пожаром и полевым лагерем, преодолевать лесные завалы, заболоченные территории, ручьи и реки, передвигаться в условиях горной и сильно пересечённой местности, - пояснили в ФБУ «Авиалесооохрана».
Справка:
Борьба с лесными пожарами радикально отличается от борьбы с огнем в зданиях и строениях. Альфа и омега борьбы с лесными пожарами – это прокладка минерализованных полос либо вручную, либо с применением взрывного метода, либо при помощи тракторов и бульдозеров, пуск навстречу стихийному огню пожара огня контролируемого встречного отжига, искусственное вызывание осадков и другие специальные методы.
Поэтому для борьбы с лесными пожарами в нашей стране созданы и работают профессиональные лесопожарные службы – Авиалесоохрана и лесные пожарные станции.
Труд парашютистов-десантников Авиалесоохраны и работников лесных пожарных станций без преувеличения можно назвать героическим и самоотверженным. Их работа относится к IV – наивысшему по вредности и опасности классу условий труда, что сопоставимо с работой шахтеров или службой на подводных лодках.
В 2022 году в Бурятии на землях лесного фонда потушено более 290 лесных пожаров.
Площадь лесного фонда России составляет более 1 млрд 100 млн га. Площадь лесного фонда Бурятии – более 27 млн га.
Лесной пожарный из Бурятии вновь вошёл в десятку лучших
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