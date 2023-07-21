В Бурятии похоронят погибшего на СВО 25-летнего мобилизованного



В ближайшее воскресенье, 23 июля, в Окинском районе Бурятии проводят в последний путь 25-летнего Дмитрия Самбаева, который погиб на специальной военной операции. Его жизнь оборвалась 8 июля при выполнении боевого задания на территории Донецкой народной республики.



Прощание с нашим земляком пройдёт около здания сельского дома культуры в селе Хужир, сообщается в группе «Ока-инфо.24/7».



Дмитрий родился в Хужире 4 июня 1998 года, был самым старшим ребёнком в семье. Учился в Бурунгольской средней школе. Его запомнили как спокойного и вежливого ученика, который принимал активное участие в общественной и спортивной жизни школы и всего района.



В 2016 году Самбаев ушёл в армию. Служил в Кяхте.



С 2020-го по 2022-ой работал в золотодобывающей компании пробоотборщиком и помощником геолога. В сентябре отправился на СВО в рамках объявленной в стране частичной мобилизации и находился там на передовых позициях.



Дмитрия посмертно наградили орденом Мужества. У него остались мама, сестра, жена и сын.

