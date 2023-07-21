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В Бурятии запустят новую акцию по поддержке участников СВО и их семей

В Бурятии запустят новую акцию по поддержке участников СВО и их семей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Предприниматели будут предоставлять им скидки

Филиал государственного фонда «Защитники Отечества» по Бурятии запускает региональную акцию по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей.

Акция проводится совместно с правительством Бурятии и бизнес-сообществом республики. В ней принимают участие предприниматели, ведущие свою деятельность в Бурятии, вне зависимости от сферы их деятельности.

- Акция подразумевает под собой организацию предоставления скидок и спонсорской помощи участникам СВО и членам их семей. На данный момент в акции готовы участвовать 25 предпринимателей региона. Все предприниматели проверены и знакомы по различным совместным мероприятиям, - сообщили в филиале госфонда.

Фонд сейчас создаёт реестр предпринимателей, готовых предоставлять скидки участникам СВО и их семьям. Реестр позже появится в открытом доступе.

Ранее по этой акции более 100 человек отдохнули на бурятских турбазах. Одна частная клиника также уже предоставляет 30% скидку на медицинские услуги участникам СВО и членам их семей. На данный момент в клинике акцией воспользовались уже более 300 человек.

Отмечается, что такая социальная акция для участников СВО и их семей проводится впервые в России.

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