Предприниматели будут предоставлять им скидки
Филиал государственного фонда «Защитники Отечества» по Бурятии запускает региональную акцию по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей.
Акция проводится совместно с правительством Бурятии и бизнес-сообществом республики. В ней принимают участие предприниматели, ведущие свою деятельность в Бурятии, вне зависимости от сферы их деятельности.
- Акция подразумевает под собой организацию предоставления скидок и спонсорской помощи участникам СВО и членам их семей. На данный момент в акции готовы участвовать 25 предпринимателей региона. Все предприниматели проверены и знакомы по различным совместным мероприятиям, - сообщили в филиале госфонда.
Фонд сейчас создаёт реестр предпринимателей, готовых предоставлять скидки участникам СВО и их семьям. Реестр позже появится в открытом доступе.
Ранее по этой акции более 100 человек отдохнули на бурятских турбазах. Одна частная клиника также уже предоставляет 30% скидку на медицинские услуги участникам СВО и членам их семей. На данный момент в клинике акцией воспользовались уже более 300 человек.
Отмечается, что такая социальная акция для участников СВО и их семей проводится впервые в России.
В Бурятии запустят новую акцию по поддержке участников СВО и их семей
Общество, Фото:
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