В Бурятии запустят новую акцию по поддержке участников СВО и их семей

Предприниматели будут предоставлять им скидки



Филиал государственного фонда «Защитники Отечества» по Бурятии запускает региональную акцию по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей.



Акция проводится совместно с правительством Бурятии и бизнес-сообществом республики. В ней принимают участие предприниматели, ведущие свою деятельность в Бурятии, вне зависимости от сферы их деятельности.



- Акция подразумевает под собой организацию предоставления скидок и спонсорской помощи участникам СВО и членам их семей. На данный момент в акции готовы участвовать 25 предпринимателей региона. Все предприниматели проверены и знакомы по различным совместным мероприятиям, - сообщили в филиале госфонда.



Фонд сейчас создаёт реестр предпринимателей, готовых предоставлять скидки участникам СВО и их семьям. Реестр позже появится в открытом доступе.



Ранее по этой акции более 100 человек отдохнули на бурятских турбазах. Одна частная клиника также уже предоставляет 30% скидку на медицинские услуги участникам СВО и членам их семей. На данный момент в клинике акцией воспользовались уже более 300 человек.



Отмечается, что такая социальная акция для участников СВО и их семей проводится впервые в России.



