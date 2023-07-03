В центре Улан-Удэ возникли пробки из-за ремонта трамвайных путей

В Улан-Удэ из-за ремонта трамвайных путей на пересечении улиц Коммунистическая и Ербанова образовалась сильная пробка. В МУП «Управление трамвая» сообщили, что сегодня, 3 июля, с 7:40 трамвайное движение с остановки «Лицей» в центр города закрыто. Неудобство коснулось маршрутов 4, 7, 1.
Ранее сообщалось, что работы будут проводиться в выходные и ночью, однако утро понедельника для многих горожан началось с заторов. Как рассказали «Байкал-Daily» очевидцы, пассажиры трамваев выходили на повороте возле магазина «Спутник» и продолжали свой путь пешком.
Автомобилистам приходится простаивать в пробках. Одни едут со стороны площади Советов, другие выезжают с Коммунистической и все упираются в одну полосу, ведь вторая перекрыта для ремонта. Трамваи снижают скорость перед ремонтируемыми путями, а также перед ними проскакивают автомобили.
Горожан призывают учитывать это и выезжать заранее. Финальный этап ремонта запланирован на ближайшие выходные. 8-9 июля – движение транспорта на пересечении двух улиц закроют после 22:00. Завершиться ремонт должен 11 июля.