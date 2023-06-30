В центре Улан-Удэ из-за обновления трамвайных путей вскроют асфальт

Капремонт там продлится две недели
Вечером 30 июня, после окончания трамвайного движения, в столице Бурятии приступят к капитальному ремонту путей. Речь об участке на пересечении улиц Коммунистическая и Ербанова в центре города.
Работы будут вестись в два этапа в ночном время. На перекрёстке снимут асфальт общей протяжённостью в 75 метров и заменят рельсошпальные решётки. Ремонт также включает рихтовку, подбивку, отсыпку щебнем и обновление дорожного покрытия. Завершиться он должен 11 июля.
В МУП «Управление трамвая» предупредили, что в эти и следующие выходные – 1-2 и 8-9 июля – движение транспорта на пересечении двух улиц закроют после 22:00.
- Из-за поэтапного снятия асфальтового полотна часть дороги будет не пригодна для автомобильного движения. Поэтому просим водителей быть внимательнее, – отметил начальник службы пути МУП Дмитрий Блинников.
На работе самих трамваев обновление путей никак не отразится – схема останется прежней.
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