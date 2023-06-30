30 июня

29 июня

Популярное

В центре Улан-Удэ из-за обновления трамвайных путей вскроют асфальт

В центре Улан-Удэ из-за обновления трамвайных путей вскроют асфальт
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Капремонт там продлится две недели

Вечером 30 июня, после окончания трамвайного движения, в столице Бурятии приступят к капитальному ремонту путей. Речь об участке на пересечении улиц Коммунистическая и Ербанова в центре города.

Работы будут вестись в два этапа в ночном время. На перекрёстке снимут асфальт общей протяжённостью в 75 метров и заменят рельсошпальные решётки. Ремонт также включает рихтовку, подбивку, отсыпку щебнем и обновление дорожного покрытия. Завершиться он должен 11 июля.

В МУП «Управление трамвая» предупредили, что в эти и следующие выходные – 1-2 и 8-9 июля – движение транспорта на пересечении двух улиц закроют после 22:00. 
 
- Из-за поэтапного снятия асфальтового полотна часть дороги будет не пригодна для автомобильного движения. Поэтому просим водителей быть внимательнее, – отметил начальник службы пути МУП Дмитрий Блинников.

На работе самих трамваев обновление путей никак не отразится – схема останется прежней.
ремонт трамвайные пути автомобили

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В улан-удэнской колонии прошёл День открытых дверей
В улан-удэнской колонии прошёл День открытых дверей
Общество, 30.06.2023
Для родственников осуждённых организовали экскурсию и чаепитие
В пригороде Улан-Удэ изловили корову и увезли её на «штрафстоянку»
В пригороде Улан-Удэ изловили корову и увезли её на «штрафстоянку»
Общество, 30.06.2023
Теперь хозяину бурёнки придётся её «выкупать»
На сельском автовокзале в Бурятии появился «островок отдыха»
На сельском автовокзале в Бурятии появился «островок отдыха»
Общество, 30.06.2023
Местные жители остались довольны благоустройством
В Бурятии расширили зону проведения бесплатной стерилизации
В Бурятии расширили зону проведения бесплатной стерилизации
Общество, 30.06.2023
Акция будет проводиться ещё в шести районах республики
«Это нормально?»: В селе Бурятии на глазах разваливается ФАП
«Это нормально?»: В селе Бурятии на глазах разваливается ФАП
Общество, 30.06.2023
Забор около него может рухнуть в любой момент
Бывшие заключённые в Бурятии получат бесплатную юридическую помощь
Бывшие заключённые в Бурятии получат бесплатную юридическую помощь
Общество, 30.06.2023
Экс-сидельцы смогут рассчитывать на неё в трудных ситуациях
В Бурятии с начала года региональный маткапитал получил 1031 человек
В Бурятии с начала года региональный маткапитал получил 1031 человек
Общество, 30.06.2023
В 2023 году государство в очередной раз проиндексировало размер на 8,4%
В Улан-Удэ врачи провели сложнейшую операцию по замене аорты
В Улан-Удэ врачи провели сложнейшую операцию по замене аорты
Общество, 30.06.2023
Такая операция выполняется только в ограниченном числе российских и мировых клиник
В Забайкалье выберут «Миссис Читу-2024»
В Забайкалье выберут «Миссис Читу-2024»
Общество, 30.06.2023
Победительницы представят край на всероссийских конкурсах
Иркутская аспирантка оценила экологические последствия ЧС в Бурятии
Иркутская аспирантка оценила экологические последствия ЧС в Бурятии
Общество, 30.06.2023
Наибольший вред природе в республике наносят техногенные и ландшафтные пожары
В Бурятии сироты-участники СВО будут получать жильё вне очереди
В Бурятии сироты-участники СВО будут получать жильё вне очереди
Общество, 30.06.2023
В республике изменились правила предоставления жилья сиротам
На Байкале разобьют волонтёрский лагерь
На Байкале разобьют волонтёрский лагерь
Общество, 29.06.2023
Участники уберут территорию и установят природоохранные таблички и камеры
Экспедиция запишет в Забайкалье традиции бурят и семейских
Экспедиция запишет в Забайкалье традиции бурят и семейских
Общество, 29.06.2023
Столичные эксперты побывают в Агинском Бурятском округе

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^