Пострадавшая от своры собак улан-удэнка рассказала о своём лечении в Москве

Девушка встретила в столичном медцентре Новый год
Жительница бурятской столицы, два с лишним года назад пострадавшая от нападения собачьей своры, как и обещала, продолжает размещать посты о себе в соцсетях. Недавно Таня поделилась воспоминаниями о первых днях в национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) хирургии имени А. В. Вишневского в Москве, куда её перевезли из Улан-Удэ санавиацией. Девушка попала туда прямо перед Новым годом. В этом медучреждении она провела две недели.
- В новогоднюю ночь ко мне заглянула медсестра, поздравила с праздником, пожелала всего хорошего и немного напоила соком. А когда проснулась утром, мне сказали, что кто-то передал мне подарок, – рассказала Таня. – Было ощущение, будто снова вернулась в детство. Подарком оказался плед молочного оттенка, который согревал меня, когда было холодно. Он по сей день со мной.
По словам улан-удэнки, все её всячески поддерживали и держали за руку в нужный момент.
- Медбрат сказала фразу, которую я периодически вспоминаю: «Если жизнь даёт тебе лимон, то сделай из него лимонад». А ещё вспоминаю, как он придумал гениальную идею, чтобы я могла пить самостоятельно, не зовя каждый раз медсестру. Налил уже в пустую капельницу воды, а конец трубки дал мне в руки. На нём было колёсико для регуляции подачи лекарства, в данном случае – воды, – отметила Таня.
В палате, где она лежала, работало радио.
- На радиостанциях периодически играла музыка и я пела, пока кто-нибудь не зайдёт, – призналась девушка. – Как-то меня спросили, чего бы я хотела. Недолго думая, ответила, что клубнику – и на следующий день лакомилась ею. Это было очень приятно. Мне дали деревянную снежинку и розовый фломастер. Всячески перебирала её в руках и раскрашивала. Это немного отвлекало от происходящего.
«Когда наступил день перевода в другую больницу, в воздухе витала суета», вспоминает Таня.
- Медработники собирали мои вещи, готовили документы и меня к выписке. Подарили куклу на память. Было ощущение грусти, но и предвкушение нового этапа восстановления. И вот я уже в машине скорой еду в другое место, – добавила она.
Улан-удэнка выложила в соцсетях своё фото с обрезанными волосами и пояснила подписчикам, что её подстригли в самом начале восстановления.
На прошлой неделе она опубликовала несколько сторис с краткой биографией. Девушка, которой сейчас 22 года, появилась на свет в октябре 2000-го. По национальности она метиска. Родилась в селе Красный Чикой в Красночикойском районе Читинской области (с 2008 года – Забайкальский край). У неё есть мама и двое старших братьев. Училась в Бурятском лесопромышленном колледже.
Татьяна призналась, что пробовала себя в рисовании, маникюре, кулинарии и фото- и видеосъёмке. Любит черешню, пионы, котиков и минимализм. А мечтает о своей квартире, побывать на горе Ай-Петри в Крыму, отправиться в автопутешествие с друзьями и восстановить лицо.
- В новогоднюю ночь ко мне заглянула медсестра, поздравила с праздником, пожелала всего хорошего и немного напоила соком. А когда проснулась утром, мне сказали, что кто-то передал мне подарок, – рассказала Таня. – Было ощущение, будто снова вернулась в детство. Подарком оказался плед молочного оттенка, который согревал меня, когда было холодно. Он по сей день со мной.
По словам улан-удэнки, все её всячески поддерживали и держали за руку в нужный момент.
- Медбрат сказала фразу, которую я периодически вспоминаю: «Если жизнь даёт тебе лимон, то сделай из него лимонад». А ещё вспоминаю, как он придумал гениальную идею, чтобы я могла пить самостоятельно, не зовя каждый раз медсестру. Налил уже в пустую капельницу воды, а конец трубки дал мне в руки. На нём было колёсико для регуляции подачи лекарства, в данном случае – воды, – отметила Таня.
В палате, где она лежала, работало радио.
- На радиостанциях периодически играла музыка и я пела, пока кто-нибудь не зайдёт, – призналась девушка. – Как-то меня спросили, чего бы я хотела. Недолго думая, ответила, что клубнику – и на следующий день лакомилась ею. Это было очень приятно. Мне дали деревянную снежинку и розовый фломастер. Всячески перебирала её в руках и раскрашивала. Это немного отвлекало от происходящего.
«Когда наступил день перевода в другую больницу, в воздухе витала суета», вспоминает Таня.
- Медработники собирали мои вещи, готовили документы и меня к выписке. Подарили куклу на память. Было ощущение грусти, но и предвкушение нового этапа восстановления. И вот я уже в машине скорой еду в другое место, – добавила она.
Улан-удэнка выложила в соцсетях своё фото с обрезанными волосами и пояснила подписчикам, что её подстригли в самом начале восстановления.
На прошлой неделе она опубликовала несколько сторис с краткой биографией. Девушка, которой сейчас 22 года, появилась на свет в октябре 2000-го. По национальности она метиска. Родилась в селе Красный Чикой в Красночикойском районе Читинской области (с 2008 года – Забайкальский край). У неё есть мама и двое старших братьев. Училась в Бурятском лесопромышленном колледже.
Татьяна призналась, что пробовала себя в рисовании, маникюре, кулинарии и фото- и видеосъёмке. Любит черешню, пионы, котиков и минимализм. А мечтает о своей квартире, побывать на горе Ай-Петри в Крыму, отправиться в автопутешествие с друзьями и восстановить лицо.