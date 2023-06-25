Истерзанная собаками улан-удэнка впервые рассказала о себе

Она призналась, что мечтает побывать на Ай-Петри и восстановить лицо







Таня родилась в селе Красный Чикой в Красночикойском районе Читинской области (с 2008 года – Забайкальский край). У неё есть мама и двое старших братьев. Училась девушка в Бурятском лесопромышленном колледже.



Она призналась, что пробовала себя в рисовании, маникюре, кулинарии и фото- и видеосъёмке. Любит черешню, пионы, котиков и минимализм. А мечтает Таня о своей квартире, побывать на горе Ай-Петри в Крыму, отправиться в автопутешествие с друзьями и восстановить лицо.



Ранее 22-летняя улан-удэнка

Ранее 22-летняя улан-удэнка заявила , что решила сделать серию постов о разных периодах своей жизни после того страшного нападения. По её словам, было много тяжёлых моментов, но были и хорошие. До этого Татьяна рассказывала о первых днях в реанимации республиканской клинической больницы и о перелёте в Москву, где перенесла множество операций, в том числе – на глазах, на носу и по пересадке кожи.