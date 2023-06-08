Олег Газманов с женой сплавились на сапбордах до Байкала







Марине Газмановой добираться помогал инструктор. О нём интересно высказался звёздный муж: «Жду, что там происходит с моей Марусей. Гребёт. Нашла себе ретивого бурятского инструктора и катается с ним».



- Был момент, когда я думал, что придётся поворачивать назад. Но мы всё преодолели. Горжусь моей Марусей, - признался певец.



В знак благодарности жена одарила артиста поцелуем: «Награда, что дотащил её до самого Байкала!», - с гордостью сказал Газманов.





Затем знаменитая пара сплавилась на сапбордах до Байкала. Маршрут оказался непростым. Попутное течение было слабым, а встречный ветер довольно сильным. Река змеилась по живописным местам, но любоваться красотами было некогда – нужно было грести, иначе сносил ветер.- Жизнь – это преодоление. Вот мы преодолеваем природу, идём против ветра к Байкалу. Мы продолжаем преодолевать сильный ветер и бурное течение. Вы думаете, почему я не отстаю? Потому что занимаюсь спортом, потому что мне дали в дацане вот этот жёлтый шарфик, который мне помогает. Вон они, бедняги, гребут со всех сил, преодолевают стихию, - сказал Олег Газманов на видео, опубликованном на его странице в соцсети.