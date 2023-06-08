Олег Газманов с женой сплавились на сапбордах до Байкала

3 июня Олег Газманов выступал в Улан-Удэ в честь 100-летия Республики Бурятия. Вечером на площади Советов он дал часовой концерт при полном аншлаге.
Помимо рабочей части визита, Газманов сумел и отдохнуть. Так, он съездил на Байкал и даже окунулся в ледяную воду. Причём сделал это с необычайной лёгкостью.
Оказалось, что что в Бурятию певец приехал с женой Мариной. Она впервые побывала в республике; здесь ей понравилось, несмотря на усталость от длительного перелёта и пятичасовой разницы во времени.
Супруги побывали певец в Иволгинском дацане, где увидели нетленное тело Хамбо ламы XII Даши-Доржо Итигэлова. А сам артист повидался со своими давними друзьями.
- У меня там есть друзья. Успел повидаться с замечательной певицей Ольгой Жигмитовой, солисткой оперной труппы Бурятского государственного академического театра оперы и балета, - рассказал Газманов.
Затем знаменитая пара сплавилась на сапбордах до Байкала. Маршрут оказался непростым. Попутное течение было слабым, а встречный ветер довольно сильным. Река змеилась по живописным местам, но любоваться красотами было некогда – нужно было грести, иначе сносил ветер.
- Жизнь – это преодоление. Вот мы преодолеваем природу, идём против ветра к Байкалу. Мы продолжаем преодолевать сильный ветер и бурное течение. Вы думаете, почему я не отстаю? Потому что занимаюсь спортом, потому что мне дали в дацане вот этот жёлтый шарфик, который мне помогает. Вон они, бедняги, гребут со всех сил, преодолевают стихию, - сказал Олег Газманов на видео, опубликованном на его странице в соцсети.
Марине Газмановой добираться помогал инструктор. О нём интересно высказался звёздный муж: «Жду, что там происходит с моей Марусей. Гребёт. Нашла себе ретивого бурятского инструктора и катается с ним».
- Был момент, когда я думал, что придётся поворачивать назад. Но мы всё преодолели. Горжусь моей Марусей, - признался певец.
В знак благодарности жена одарила артиста поцелуем: «Награда, что дотащил её до самого Байкала!», - с гордостью сказал Газманов.