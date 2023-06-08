08 июня

07 июня

Популярное

Олег Газманов с женой сплавились на сапбордах до Байкала

Олег Газманов с женой сплавились на сапбордах до Байкала
Общество, 
Маршрут оказался красивым, но непростым

3 июня Олег Газманов выступал в Улан-Удэ в честь 100-летия Республики Бурятия. Вечером на площади Советов он дал часовой концерт при полном аншлаге.

Помимо рабочей части визита, Газманов сумел и отдохнуть. Так, он съездил на Байкал и даже окунулся в ледяную воду. Причём сделал это с необычайной лёгкостью.

Оказалось, что что в Бурятию певец приехал с женой Мариной. Она впервые побывала в республике; здесь ей понравилось, несмотря на усталость от длительного перелёта и пятичасовой разницы во времени.

Супруги побывали певец в Иволгинском дацане, где увидели нетленное тело Хамбо ламы XII Даши-Доржо Итигэлова. А сам артист повидался со своими давними друзьями.

- У меня там есть друзья. Успел повидаться с замечательной певицей Ольгой Жигмитовой, солисткой оперной труппы Бурятского государственного академического театра оперы и балета, - рассказал Газманов.

 

Затем знаменитая пара сплавилась на сапбордах до Байкала. Маршрут оказался непростым. Попутное течение было слабым, а встречный ветер довольно сильным. Река змеилась по живописным местам, но любоваться красотами было некогда – нужно было грести, иначе сносил ветер.

- Жизнь – это преодоление. Вот мы преодолеваем природу, идём против ветра к Байкалу. Мы продолжаем преодолевать сильный ветер и бурное течение. Вы думаете, почему я не отстаю? Потому что занимаюсь спортом, потому что мне дали в дацане вот этот жёлтый шарфик, который мне помогает. Вон они, бедняги, гребут со всех сил, преодолевают стихию, - сказал Олег Газманов на видео, опубликованном на его странице в соцсети.

 
Марине Газмановой добираться помогал инструктор. О нём интересно высказался звёздный муж: «Жду, что там происходит с моей Марусей. Гребёт. Нашла себе ретивого бурятского инструктора и катается с ним».

- Был момент, когда я думал, что придётся поворачивать назад. Но мы всё преодолели. Горжусь моей Марусей, - признался певец.

В знак благодарности жена одарила артиста поцелуем: «Награда, что дотащил её до самого Байкала!», - с гордостью сказал Газманов.

певцы река Байкал звезды эстрады

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Олег Газманов с женой сплавились на сапбордах до Байкала
Олег Газманов с женой сплавились на сапбордах до Байкала
Общество, 08.06.2023
Маршрут оказался красивым, но непростым
В столице Бурятии за год стащили 40 колодезных крышек
В столице Бурятии за год стащили 40 колодезных крышек
Общество, 08.06.2023
В городе даже приходится устанавливать люки с антивандальными замками 
В пригородном селе Сужа в Бурятии укладывают долгожданный асфальт
Общество, 08.06.2023
После того, как дорогу отремонтируют, туда хотят запустить автобусы
В Бурятии провели пожарные учения на Гусиноозёрской ГРЭС
В Бурятии провели пожарные учения на Гусиноозёрской ГРЭС
Общество, 08.06.2023
Сотрудники станции совместно с пожарными проверили свою готовность
В районе Бурятии, где сошёл сель, полностью открыли дорогу
В районе Бурятии, где сошёл сель, полностью открыли дорогу
Общество, 08.06.2023
Там продолжают ликвидировать последствия стихии
«Ломаются не только машины, но и люди»: Жители Бурятии пожаловались на ужасную дорогу
«Ломаются не только машины, но и люди»: Жители Бурятии пожаловались на ужасную дорогу
Общество, 08.06.2023
Сельчане заявили, что на ней «отваливаются почки и может высыпаться позвоночник»
Из Бурятии выдворят гражданина Узбекистана
Из Бурятии выдворят гражданина Узбекистана
Общество, 08.06.2023
Также он оштрафован на две тысячи рублей
Житель Бурятии сравнил восхождение на Эверест с «Игрой в кальмара»
Житель Бурятии сравнил восхождение на Эверест с «Игрой в кальмара»
Общество, 08.06.2023
Андрей Муравьёв рассказал, с какими сложностями столкнулся при покорении вершины мира
На животноводческой стоянке в Бурятии ввели карантин из-за лептоспироза
На животноводческой стоянке в Бурятии ввели карантин из-за лептоспироза
Общество, 08.06.2023
Специалисты назвали возможный источник заражения четырёх лошадей
В Улан-Удэ показали, каким будет новое здание медколледжа
В Улан-Удэ показали, каким будет новое здание медколледжа
Общество, 08.06.2023
Cейчас учебные корпуса размещаются в приспособленных помещениях
В парках Улан-Удэ появляются крытые зоны отдыха
В парках Улан-Удэ появляются крытые зоны отдыха
Общество, 08.06.2023
Жители бурятской столицы смогут спрятаться там от жары и дождя

45-летний мобилизованный из Бурятии погиб на СВО
45-летний мобилизованный из Бурятии погиб на СВО
Общество, 08.06.2023
Его посмертно представили к ордену Мужества

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^