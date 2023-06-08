В районе Бурятии, где сошёл сель, полностью открыли дорогу

Там продолжают ликвидировать последствия стихии
В Окинском районе Бурятии возобновилось движение на второй полосе автодороги «Монды – Орлик», на которую на днях обрушился
мощный селевой поток. Там установили две водопропускные трубы.
Ликвидация последствий стихии продолжается. Объём сошедшего с гор селя – примерно 3500 кубических метров, и убрали уже примерно половину – 1540 кубометров, сообщается в районной группе «Ока-инфо.24/7».
Накануне в Оке открыли
половину проезжей части. Восстановительные работы на 35-ом километре размытой трассы велись всю ночь 7 июня. Для этого задействовали два самосвала, экскаватор и погрузчик.
Затрудняло всё таяние снега – талая вода продолжала идти с гор. Жителей республики призвали воздержаться от поездок в этом направлении. Окинцы же на время оказались отрезаны от мира.
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Там продолжают ликвидировать последствия стихии
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