В Бурятии мощный селевой поток размыл дорогу

Проезда по дороге нет
Селевой поток сошёл на автодорогу Монды – Орлик в Окинском районе Бурятии. Инцидент произошёл на 35 км автодороги в понедельник, 5 июня.
Дорога оказалась размыта, движение транспорта приостановлено
- Готовится к выезду ремонтная бригада ООО «Капитал-Инвест» для восстановления повреждённого участка. Сигнал передан в «Бурятрегионавтодор». Предположительная причина селевого потока – снеготаяние, - сообщает «Ока-инфо».
Информация уточняется.
Проезда по дороге нет
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