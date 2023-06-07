В Бурятии расчистили половину размытой селем дороги

В Окинском районе Бурятии, где на дорогу на днях обрушился мощный сель, открыли движение, но пока лишь по половине проезжей части. Об этом сообщили в ГКУ «Бурятрегионавтодор».
Восстановительные работы на 35-ом километре размытой трассы «Монды – Орлик» продолжались всю ночь. Последствия схода селевого потока ликвидируют с помощью спецтехники – двух самосвалов, экскаватора и погрузчика.
В ГКУ накануне уточнили: чтобы полностью устранить их, потребуется два дня. Работы затрудняет таяние снега – талая вода до сих пор идёт с гор. Жителей республики призвали воздержаться от поездок в этом направлении. Окинцы же на время оказались отрезаны от мира.
- Движение в район приостановлено, объезда нет, – рассказали ранее в республиканском управлении МЧС.
Власти Оки и соседнего Тункинского района организовали информирование населения и оповестили все дежурные службы. Объём сошедшего с гор селя составил примерно 3500 кубических метров.
- Движение в район приостановлено, объезда нет, – рассказали ранее в республиканском управлении МЧС.
Власти Оки и соседнего Тункинского района организовали информирование населения и оповестили все дежурные службы. Объём сошедшего с гор селя составил примерно 3500 кубических метров.