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В Бурятии расчистили половину размытой селем дороги

В Бурятии расчистили половину размытой селем дороги
Происшествия,  Фото:ГКУ «Бурятрегионавтодор»
Там частично возобновилось движение транспорта

В Окинском районе Бурятии, где на дорогу на днях обрушился мощный сель, открыли движение, но пока лишь по половине проезжей части. Об этом сообщили в ГКУ «Бурятрегионавтодор».


Восстановительные работы на 35-ом километре размытой трассы «Монды – Орлик» продолжались всю ночь. Последствия схода селевого потока ликвидируют с помощью спецтехники – двух самосвалов, экскаватора и погрузчика.

В ГКУ накануне уточнили: чтобы полностью устранить их, потребуется два дня. Работы затрудняет таяние снега – талая вода до сих пор идёт с гор. Жителей республики призвали воздержаться от поездок в этом направлении. Окинцы же на время оказались отрезаны от мира.

- Движение в район приостановлено, объезда нет, – рассказали ранее в республиканском управлении МЧС.

Власти Оки и соседнего Тункинского района организовали информирование населения и оповестили все дежурные службы. Объём сошедшего с гор селя составил примерно 3500  кубических метров. 
сель дорога транспорт

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