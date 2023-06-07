Жители Бурятии идут к шаманам для решения проблем и из любопытства









На самом деле это деление очень простое, пояснили на официальной странице «Тэнгэри» во «ВКонтакте». Чёрные – это те, кто получил дар по материнской линии, а белые – по отцовской стороне. В МРОШ также

Ранее в религиозной организации решили развеять , пожалуй, самый распространённый стереотип – о чёрном и белом шаманизме. Есть мнение, что так называемые чёрные шаманы – «плохие» и делают только порчу и сглаз, а белые – «хорошие» и зла никому не причиняют.На самом деле это деление очень простое, пояснили на официальной странице «Тэнгэри» во «ВКонтакте». Чёрные – это те, кто получил дар по материнской линии, а белые – по отцовской стороне. В МРОШ также объясняли , как «вычислить» шамана и в чём его отличие от других людей.

В местной религиозной организации (МРОШ) «Тэнгэри» рассказали, зачем жители республики обращаются к шаманам. Некоторые, как выяснилось, приходят к ним побрызгать перед важным делом и с просьбой помочь в решении какой-либо проблемы. Такие люди верят в тэнгэрианство и регулярно посещают молебны.Есть и те, кто попадает к шаманам случайно – проходили мимо религиозного центра и решили заглянуть туда либо согласились составить компанию другу или родственнику. Кто-то действует из простого любопытства.- Есть люди, которые приходят ради интереса. Для них шаман подобен гадалке, которая бросит карты, рассказав будущее, прошлое и настоящее, – отмечают в «Тэнгэри». – Но бывают те, кто обращается к шаманам только в минуту отчаяния, когда уже не помогают врачи, когда закрыты все дороги, когда невозможно вдохнуть полной грудью, потому что человек скован по рукам и ногам цепями. Для них шаман становится последней инстанцией, тем последним вагоном, в который хочется успеть запрыгнуть, чтобы вернуться в нормальную жизнь.Порой причина кроется в духовном дисбалансе.- Это может быть отсутствие души, энергетическая грязь – порча, сглаз, зависть, осквернение святых мест, подселение потусторонней пагубно влияющей сущности, давление неугощённых предков. После такого дисбаланса человека начинает штормить, и продолжаться этот хаос будет до тех пор, пока не будет «удалён» духовный корень проблемы, – подчеркнули в МРОШ.Там добавили: сегодня далеко не все воспринимают духовность как важную составляющую человека, утверждая, что религия – отмершая часть современного общества. «Но жизнь может сложиться таким образом, что и такой человек обратится к шаману, прося о помощи», – заключили в «Тэнгэри».