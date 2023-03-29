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Бурятские шаманы рассказали, как отличить их от других людей

Бурятские шаманы рассказали, как отличить их от других людей
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Считается, что шаманская болезнь может настичь абсолютно любого

Любопытной информацией поделились в местной религиозной организации шаманов (МРОШ) «Тэнгэри». Там объяснили, как «вычислить» шамана и в чём его отличие от других людей.

- Он не будет стоять в дэгэле, вытащив толи наружу. В толпе это самый обычный человек, – отметили в «Тэнгэри». – Сегодня шаманы живут обычной жизнью – учатся в образовательных учреждениях, работают чиновниками, бухгалтерами, строителями, силовиками и т. д. Образ шамана как старого дедушки, держащего трубку и говорящего загадочными словами, давно устарел.

Шаманы успешно совмещают духовное и светское, сакральное и профанное, совмещая свою шаманскую деятельность и обычную работу.

- Ими могут быть как зрелые люди, так и совсем молодые. Шаманская болезнь застаёт будущего адепта внезапно – независимо от его возраста, статуса и семейного положения. А там он уже делает свой выбор – продолжить существовать в состоянии хаоса либо направить свою жизнь на служение богам, духам и людям, – подчеркнул в МРОШ.

Там резюмировали: шаманы – те же обычные люди, которые полностью являют себя миру, когда садятся за тахил (алтарь), надевая свои атрибуты и молясь за души человечества. «Именно в такие моменты истинная их сущность выходит наружу, стремясь гармонизировать состояние человека и общества», – пояснили в «Тэнгэри».

Ранее представитель МРОШ Дэлгэр Дашицыренов рассказал об одном из так называемых мест силы. Оно расположено в пригородном Тарбагатайском районе – в местности «Омулёвая», недалеко от горы «Спящий Лев».
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