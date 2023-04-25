В Бурятии развеяли миф о плохих и хороших шаманах

Стало известно, почему их называют «чёрными» и «белыми» на самом деле













- Он не будет стоять в дэгэле, вытащив толи наружу. В толпе это самый обычный человек, – отметили в «Тэнгэри». – Сегодня шаманы живут обычной жизнью – учатся в образовательных учреждениях, работают чиновниками, бухгалтерами, строителями, силовиками и т. д. Образ шамана как старого дедушки, держащего трубку и говорящего загадочными словами, давно устарел.



Шаманы успешно совмещают духовное и светское, сакральное и профанное, совмещая свою деятельность и обычную работу.



- Ими могут быть как зрелые люди, так и совсем молодые. Шаманская болезнь застаёт будущего адепта внезапно – независимо от его возраста, статуса и семейного положения. А там он уже делает свой выбор – продолжить существовать в состоянии хаоса либо направить свою жизнь на служение богам, духам и людям, – подчеркнул в МРОШ.



Там резюмировали: шаманы – те же обычные люди, которые полностью являют себя миру, когда садятся за тахил (алтарь), надевая свои атрибуты и молясь за души человечества. «Именно в такие моменты истинная их сущность выходит наружу, стремясь гармонизировать состояние человека и общества», – пояснили в «Тэнгэри».





Ранее в МРОШ рассказали , как «вычислить» шамана и в чём его отличие от других людей.- Он не будет стоять в дэгэле, вытащив толи наружу. В толпе это самый обычный человек, – отметили в «Тэнгэри». – Сегодня шаманы живут обычной жизнью – учатся в образовательных учреждениях, работают чиновниками, бухгалтерами, строителями, силовиками и т. д. Образ шамана как старого дедушки, держащего трубку и говорящего загадочными словами, давно устарел.Шаманы успешно совмещают духовное и светское, сакральное и профанное, совмещая свою деятельность и обычную работу.- Ими могут быть как зрелые люди, так и совсем молодые. Шаманская болезнь застаёт будущего адепта внезапно – независимо от его возраста, статуса и семейного положения. А там он уже делает свой выбор – продолжить существовать в состоянии хаоса либо направить свою жизнь на служение богам, духам и людям, – подчеркнул в МРОШ.Там резюмировали: шаманы – те же обычные люди, которые полностью являют себя миру, когда садятся за тахил (алтарь), надевая свои атрибуты и молясь за души человечества. «Именно в такие моменты истинная их сущность выходит наружу, стремясь гармонизировать состояние человека и общества», – пояснили в «Тэнгэри».

В местной религиозной организации шаманов (МРОШ) «Тэнгэри» решили развеять, пожалуй, самый распространённый стереотип – о чёрном и белом шаманизме. Есть мнение, что так называемые чёрные шаманы – «плохие» и делают только порчу и сглаз, а белые – «хорошие» и зла никому не причиняют.На самом деле это деление очень простое, пояснили на официальной странице «Тэнгэри» во «ВКонтакте». Чёрные – это те, кто получил дар по материнской линии, а белые – по отцовской стороне.