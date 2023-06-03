«Вся Бурятия как на ладони», - оценил глава республики
Как сообщал «Байкал-Dailу», 2 июня на главной площади Улан-Удэ стартовала двухдневная выставка-презентация «Минии тоонто – Моя малая Родина» в честь 100-летия Республики Бурятия. Все районы республики представили свои достижения социально-экономического развития, а также богатство и красоту культурного наследия народов.
- Вся Бурятия как на ладони. Можно посетить все районы республики одновременно, придя на площадь Советов! Наши районы привезли самое лучшее, был настоящий народный праздник в центре Улан-Удэ, - поделился глава республики Алексей Цыденов.
Всего на площади Советов разместилось 20 презентационных юрт от муниципальных образований, а Баунтовский и Северо-Байкальский районы выставили два чума. Улан-Удэ представил большой шатёр. В них каждый район разместил выставки об уникальных особенностях районов, экономическом потенциале, туристических возможностях, культурных традициях.
Это не просто выставка, но и республиканский смотр-конкурс. Трое лучших получат по 500 тысяч, 400 тысяч и 300 тысяч рублей соответственно.
Кроме того, на площади развернулась гранд-выставка «Уран Дархан», где представлены лучшие работы мастеров народного искусства Бурятии. Среди них скульптурные композиции, ювелирные украшения, сувениры, игрушки и многое другое.
Выставка продолжит свою работу и 3 июня, с 11 до 23 часов. Кроме того, с 11 часов на площади Советов пройдёт концерт коллективов регионов России: «Амар Сайн» из Забайкальского края, «Степных напевов» из Иркутской области и профессионального казачьего коллектива «Златая Русь» из Оренбурга.
4 июня выставка будет работать до обеда.
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Все районы Бурятии представлены на площади Советов: фоторепортаж
Общество, Фото:
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