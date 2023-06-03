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Все районы Бурятии представлены на площади Советов: фоторепортаж

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
«Вся Бурятия как на ладони», - оценил глава республики

Как сообщал «Байкал-Dailу», 2 июня на главной площади Улан-Удэ стартовала двухдневная выставка-презентация «Минии тоонто – Моя малая Родина» в честь 100-летия Республики Бурятия. Все районы республики представили свои достижения социально-экономического развития, а также богатство и красоту культурного наследия народов.

- Вся Бурятия как на ладони. Можно посетить все районы республики одновременно, придя на площадь Советов! Наши районы привезли самое лучшее, был настоящий народный праздник в центре Улан-Удэ, - поделился глава республики Алексей Цыденов.

Всего на площади Советов разместилось 20 презентационных юрт от муниципальных образований, а Баунтовский и Северо-Байкальский районы выставили два чума. Улан-Удэ представил большой шатёр. В них каждый район разместил выставки об уникальных особенностях районов, экономическом потенциале, туристических возможностях, культурных традициях.

Это не просто выставка, но и республиканский смотр-конкурс. Трое лучших получат по 500 тысяч, 400 тысяч и 300 тысяч рублей соответственно.

Кроме того, на площади развернулась гранд-выставка «Уран Дархан», где представлены лучшие работы мастеров народного искусства Бурятии. Среди них скульптурные композиции, ювелирные украшения, сувениры, игрушки и многое другое.

Выставка продолжит свою работу и 3 июня, с 11 до 23 часов. Кроме того, с 11 часов на площади Советов пройдёт концерт коллективов регионов России: «Амар Сайн» из Забайкальского края, «Степных напевов» из Иркутской области и профессионального казачьего коллектива «Златая Русь» из Оренбурга. 

4 июня выставка будет работать до обеда. 


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100 лет Республики Бурятия выставка районы Бурятии

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