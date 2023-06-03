Все районы Бурятии представлены на площади Советов: фоторепортаж

Читают сейчас

В Улан-Удэ заслуженная артистка Монголии рассказала о монгольской «Душе» Общество, В прошлом прима Монгольского театра оперы и балета, а ныне педагог и балетмейстер Хоролдаваа Гэрэлчимэг рассказала, чем улан-удэнского удивит неоклассический балет из соседней страны