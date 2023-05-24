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Президент России наградил в Кремле мать-героиню из Бурятии

Президент России наградил в Кремле мать-героиню из Бурятии
Общество, 

Людмила Бадмаева получила почётный орден

23 мая в Москве в Екатерининском зале Кремля состоялась торжественная церемония вручения государственных наград Российской Федерации. Её провёл президент России Владимир Путин. Из рук главы государства почётный орден «Мать-героиня» получила Людмила Бадмаева, мать десятерых детей из Закаменского района Бурятии.

«Она из села Михайловка», - сообщил в своём телеграм-канале Хамбо Лама Дамба Аюшеев, присутствовавший на церемонии. Он опубликовал фотографию из Кремля.

Звание «Мать-героиня» Пyтин присвоил Людмиле Бадмаевой 26 ноября 2022 года – одной из первых в Дальневосточном федеральном округе.

«Байкал-Daily» сообщал, что Людмила Николаевна с супругой Алексеем Александровичем воспитывают 10 детей. Самому старшему уже 20 лет, самой младшей – сейчас 1 год и 8 месяцев.

- Старшие дети в большой дружной семье – уже студенты, ещё трое – школьники, они учатся в средней школе в Михайловке, а младшие – дошкольники. Глава семьи Алексей – отец 10 детей, однако дважды был в зоне СВО, - рассказал глава Закаменского района Сергей Гонжитов.  

С семьёй ранее познакомился глава Бурятии Алексей Цыденов. 

 - В августе 2021 года был в Закаменском районе после того, как выпал сильный град. Больше всего пострадало село Михайловка, где проживает многодетная семья. Помню тогда Людмила Николаевна была в положении, ожидала десятого ребенка. Всем пострадавшим от природной стихии жителям постарались оперативно помочь, - написал в ноябре 2022 года в своём telegram-канале Цыденов.

Удостоенные высокого звания матери также получают единовременное поощрение в размере миллиона рублей.

Путин награды мать-героиня

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Людмила Бадмаева получила почётный орден


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