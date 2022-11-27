Людмила Бадмаева стала одной из первых в России, кто удостоен этого звания
Президент России Владимир Путин в преддверии Дня матери присвоил семи жительницам страны звание «Мать-героиня». Это высшее звание присуждено «за заслуги в укреплении института семьи и повышение значимости материнства» женщинам, родившим и воспитавшим 10 и более детей. Удостоенные этого звания матери также получают единовременное поощрение в размере 1 миллиона рублей.
В том числе одной из первых в стране (и первой в Дальневосточном федеральном округе) звание «Мать-героиня» получила жительница Бурятии Людмила Бадмаева.
Людмила Николаевна с супругой Алексеем Александровичем воспитывают 10 детей. Самому старшему уже 20 лет, самой младшей – всего 1 год 2 месяца.
Большая семья живёт в селе Михайловка Закаменского района.
- Знаком с семьей лично. В августе 2021 года был в Закаменском районе после того, как выпал сильный град. Больше всего пострадало село Михайловка, где проживает многодетная семья. Помню тогда Людмила Николаевна была в положении, ожидала десятого ребенка. Всем пострадавшим от природной стихии жителям постарались оперативно помочь, - сообщил в своём telegram-канале глава Бурятии Алексей Цыденов.
Сам орден «Мать-героиня» Людмила Бадмаева получит из рук Владимира Путина в Москве.
Звание «Мать-героиня» было возрождено в России летом 2022 года. «Установить звание «Мать-героиня» для присвоения матери, являющейся гражданкой РФ, родившей и воспитавшей десять и более детей, являющихся гражданами России», - говорилось в указе. Обладательницам этой награды будут выплачивать единовременное поощрение в размере 1 миллион рублей.
Жительница Бурятии получила звание «Мать-героиня»
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