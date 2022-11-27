27 ноября

26 ноября

25 ноября

Популярное

Жительница Бурятии получила звание «Мать-героиня»

Жительница Бурятии получила звание «Мать-героиня»
Общество, 
Людмила Бадмаева стала одной из первых в России, кто удостоен этого звания

Президент России Владимир Путин в преддверии Дня матери присвоил семи жительницам страны звание «Мать-героиня». Это высшее звание присуждено «за заслуги в укреплении института семьи и повышение значимости материнства» женщинам, родившим и воспитавшим 10 и более детей. Удостоенные этого звания матери также получают единовременное поощрение в размере 1 миллиона рублей.

В том числе одной из первых в стране (и первой в Дальневосточном федеральном округе) звание «Мать-героиня» получила жительница Бурятии Людмила Бадмаева.

Людмила Николаевна с супругой Алексеем Александровичем воспитывают 10 детей. Самому старшему уже 20 лет, самой младшей – всего 1 год 2 месяца.

Большая семья живёт в селе Михайловка Закаменского района.

- Знаком с семьей лично. В августе 2021 года был в Закаменском районе после того, как выпал сильный град. Больше всего пострадало село Михайловка, где проживает многодетная семья. Помню тогда Людмила Николаевна была в положении, ожидала десятого ребенка. Всем пострадавшим от природной стихии жителям постарались оперативно помочь, - сообщил в своём telegram-канале глава Бурятии Алексей Цыденов.

Сам орден «Мать-героиня» Людмила Бадмаева получит из рук Владимира Путина в Москве.

Звание «Мать-героиня» было возрождено в России летом 2022 года. «Установить звание «Мать-героиня» для присвоения матери, являющейся гражданкой РФ, родившей и воспитавшей десять и более детей, являющихся гражданами России», - говорилось в указе. Обладательницам этой награды будут выплачивать единовременное поощрение в размере 1 миллион рублей.
мать-героиня семьи

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жительница Бурятии получила звание «Мать-героиня»
Жительница Бурятии получила звание «Мать-героиня»
Общество, 27.11.2022
Людмила Бадмаева стала одной из первых в России, кто удостоен этого звания        
У жителей Бурятии за пьяную езду изымают автомобили в доход государства
У жителей Бурятии за пьяную езду изымают автомобили в доход государства
Общество, 27.11.2022
Водителей лишают транспортных средств за повторное пьяное вождение
На «Гостеприимную Бурятию» будут «надевать» новую одежду
На «Гостеприимную Бурятию» будут «надевать» новую одежду
Общество, 27.11.2022
Памятник будет становиться красочным по праздникам
Улан-удэнка стала лучшей главной медсестрой в России
Улан-удэнка стала лучшей главной медсестрой в России
Общество, 27.11.2022
Екатерина Никитенко трудится в крупнейшем медучреждении Бурятии
В Улан-Удэ всю ночь подсыпали скользкие дороги
В Улан-Удэ всю ночь подсыпали скользкие дороги
Общество, 27.11.2022
За несколько часов на дороги высыпали более 250 тонн песка
В Бурятии в лесных питомниках обнаружили патогенные грибы
В Бурятии в лесных питомниках обнаружили патогенные грибы
Общество, 27.11.2022
Специалисты обнаружили зависимость между патогенами сеянцев сосны и климатическими зонами их выращивания
В Улан-Удэ днём до -16 градусов
В Улан-Удэ днём до -16 градусов
Общество, 27.11.2022
Синоптики также прогнозируют в городе снег
Четверых забайкальцев оштрафовали за незаконную добычу золота
Четверых забайкальцев оштрафовали за незаконную добычу золота
Общество, 26.11.2022
Мировой судья назначил каждому штрафы в размере от 57 до 67 тысяч рублей
В Улан-Удэ для дошколят прошёл квест по итогам тренингов «Страна безопасности»
В Улан-Удэ для дошколят прошёл квест по итогам тренингов «Страна безопасности»
Общество, 26.11.2022
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с мероприятия
Двое забайкальцев стащили из чужого дома 10 литров варенья
Двое забайкальцев стащили из чужого дома 10 литров варенья
Общество, 26.11.2022
Не найдя покупателей, злоумышленники в итоге съели варенье сами
Сбер провёл международную онлайн-конференцию по искусственному интеллекту
Сбер провёл международную онлайн-конференцию по искусственному интеллекту
Общество, 26.11.2022
Онлайн-конференция проходила в течение двух дней
Прогулки по Улан-Удэ. Ноябрь 2022
Прогулки по Улан-Удэ. Ноябрь 2022
Общество, 26.11.2022
Реконструкция театра «Ульгэр», шикарные граффити на задворках «Прогресса», странное сооружение из камней в парке у Мемориала Победы и многое другое

Читинец ударил ножом двухлетнего ребёнка
Читинец ударил ножом двухлетнего ребёнка
Общество, 26.11.2022
Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет
В Улан-Удэ пройдёт «Мясная ярмарка»
В Улан-Удэ пройдёт «Мясная ярмарка»
Общество, 26.11.2022
Определены шесть торговых площадок по городу

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^