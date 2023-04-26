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Житель Бурятии нашёл на чердаке старинное оружие

Житель Бурятии нашёл на чердаке старинное оружие
Общество,  Фото:Росгвардия по РБ
Находку он сдал государству

Житель села Малый Куналей Бичурского района Бурятии нашёл во время уборки на чердаке старинное оружие - пистолет Mauser C96 образца 1920 года и винтовку Бердана 1870 года.

 
- Мужчина рассказал, что во время уборки на чердаке хозяйственной постройки нашёл холщовый мешок. Развернув истлевшую мешковину, он обнаружил покрытые ржавчиной ружья и пистолета, а также патроны, - рассказали в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

Мужчина сообщил о находке в правоохранительные органы и принёс оружие в территориальное подразделение Росгвардии.


В ходе экспертизы было установлено, что найденные предметы являются нарезным огнестрельным оружием - самозарядным пистолетом модели Mauser C96 7,63 мм и однозарядной винтовкой Бердан с продольно-скользящим затвором калибром 10,75 мм. Это оружие промышленного производства, пистолет - образца 1920 года, винтовка - образца 1870 года. Найденное оружие не числится на законном учёте.

Теперь мужчине выплатят денежное вознаграждение из республиканского бюджета в размере до 20 тысяч рублей.



Как сообщал «Байкал-Dailу», зимой улан-удэнцы нашли старинный револьвер системы Наган XIX века в унаследованном доме после смерти прежнего владельца, своего родственника.



Росгвардия оружие

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