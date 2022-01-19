В квартире умершего улан-удэнца нашли старинный револьвер

Улан-удэнцы нашли старинный револьвер системы Наган XIX века в унаследованном доме после смерти прежнего владельца.
- Сотрудники лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по проводили изъятие оружия у родственников, после смерти собственника. В ходе описи зарегистрированного оружия родственники рассказали, что ещё один пистолет они нашли под кроватью. На учёте он не числился, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Найденное оружие, которое улан-удэнцы приняли за пистолет, на самом деле оказалось боевым семизарядным револьвером системы Наган образца 1895 года.
Находка представляет историческую ценность. После проведения экспертизы револьвер росгвардейцы передадут в музейный фонд Бурятии.
В ведомстве отмечают, что в ходе проверок соблюдения законодательства в области оборота оружия, сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы территориального управления Росгвардии изъяли более 200 единиц гражданского оружия.
Как сообщал «Байкал-Daily», весной 2021 года во время уборки купленного дома житель посёлка Онохой обнаружил в подполье американский револьвер системы Smith & Wesson XIX века.