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В Бурятии на автобусах за год перевезли более 58 миллионов человек

В Бурятии на автобусах за год перевезли более 58 миллионов человек
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
За 12 месяцев их стало больше на 36,7%

По данным Бурятстата, в ушедшем 2022 году на автомобильном транспорте общего пользования в Бурятии перевезли 58 с половиной миллионов пассажиров. Это на 36,7% больше, чем в 2021-ом. Пассажирооборот  за этот же период достиг 824,3 млн. пассажиро-километров.

Первые автобусы начали курсировать по столице республики почти сто лет назад – 27 июля 1926-го. Тогда запустили пробные рейсы между городом и правительственными дачами на Верхней Берёзовке. Регулярное сообщение началось 6 сентября того же года. Изначально в Улан-Удэ было всего три автобуса Ford, которые ходили по нескольким маршрутам: «Зелёный базар – вокзал с остановкой около почты. Зелёный базар – Зауда и Рабочий городок» и «Кинотеатр «Эрдэм» – Нижняя Березовка. Кинотеатр «Эрдэм» – вокзал».

Стоимость проезда колебалась от 10 до 35 копеек. Останавливался общественный транспорт в любом пункте следования по требованию пассажиров. У одного из автобусов даже было прозвище «Мужчины, вылезайте!».

- Всё потому, что в салон набивалось по 20 человек и автобус никак не мог с пассажирами въехать на гору у Троицкого кладбища. Вот мужчины и выходили и бежали следом, – рассказали ранее в МУП «Городские маршруты».

У второго автобуса была съёмная крыша. А на его подножке горожане частенько видели «детишек» до 30 лет. В других городах такое транспорт появился намного позднее. Например, в Томске – в 1928-м, в Барнауле – в 1929-м, в Красноярске – в 1934-м, а в Иркутске – в 1940-м.

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