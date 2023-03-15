У него было прозвище «мужчины, вылезайте!»
В МУП «Городские маршруты» рассказали о первых в городе автобусах. Они начали курсировать по столице Бурятии почти сто лет назад – 27 июля 1926-го. Тогда запустили пробные рейсы между городом и правительственными дачами на Верхней Берёзовке.
Регулярное сообщение началось 6 сентября того же года. Изначально в Улан-Удэ было всего три автобуса Ford, которые ходили по нескольким маршрутам: «Зелёный базар – вокзал с остановкой около почты. Зелёный базар – Зауда и Рабочий городок» и «Кинотеатр «Эрдэм» – Нижняя Березовка. Кинотеатр «Эрдэм» – вокзал».
Стоимость проезда колебалась от 10 до 35 копеек – в зависимости от маршрута. Останавливался общественный транспорт в любом пункте следования по требованию пассажиров.
У одного из автобусов даже было прозвище «Мужчины, вылезайте!».
- Всё потому, что в салон набивалось по 20 человек и автобус никак не мог с пассажирами въехать на гору у Троицкого кладбища. Вот мужчины и выходили и бежали следом, – отметили в МУП.
У второго автобуса была съёмная крыша. А на его подножке горожане частенько видели «детишек» до 30 лет.
В других городах такое транспорт появился намного позднее. Например, в Томске – в 1928-м, в Барнауле – в 1929-м, в Красноярске – в 1934-м, а в Иркутске – в 1940-м.
Улан-удэнцам рассказали о первом городском автобусе с престранным названием
Общество, Фото:
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