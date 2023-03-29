Погорельцы на севере Бурятии остались без постоянного жилья

Их сгоревшие квартиры в новом Уояне простаивают почти год









Омбудсмен, в свою очередь, направила обращение в прокуратуру Бурятии. Надзорное ведомство провело проверку и выяснило, что в августе собственники и наниматели жилых помещений в доме № 11 попросили районную администрацию обследовать их и признать непригодными для проживания. Эти письма для рассмотрения по существу направили в Минстрой РБ.



Межведомственная комиссия пришла к выводу, что девять пострадавших от огня квартир – № 2, 3, 6, 7, 12, 13, 17, 22 и 24 – подлежат капитальному ремонту.



Поскольку людям не направили соответствующие заключения и распоряжение Минстроя, прокуратура внесли главе ведомства представление. Кроме того, в министерство необоснованно направили заявления жильцов дома № 10 об обследовании дома – это относится к компетенции местных властей.



В обоих домах уже приступили к электромонтажным работам. Завершить их должны к 1 июля. Кроме того, прокуратура подала в Северобайкальский городской суд иск и потребовала от администрации отремонтировать муниципальные квартиры в этих МКД до 1 сентября.

