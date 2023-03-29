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Погорельцы на севере Бурятии остались без постоянного жилья

Погорельцы на севере Бурятии остались без постоянного жилья
Общество,  Фото:страница Ю. Жамбаловой во «ВКонтакте».
Их сгоревшие квартиры в новом Уояне простаивают почти год

К уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой обратились жильцы сгоревшего многоквартирного дома, который находится в северобайкальском посёлке Новый Уоян. Крупный пожар произошёл там ещё в начале июня 2022-го. Тогда вспыхнула кровля двух жилых зданий – № 10 и 11.

Погорельцам временно предоставили временное жильё (включая помещения специализированного жилфонда), однако вопрос с постоянным так и не решился. 

Омбудсмен, в свою очередь, направила обращение в прокуратуру Бурятии. Надзорное ведомство провело проверку и выяснило, что в августе собственники и наниматели жилых помещений в доме № 11 попросили районную администрацию обследовать их и признать непригодными для проживания. Эти письма для рассмотрения по существу направили в Минстрой РБ.

Межведомственная комиссия пришла к выводу, что девять пострадавших от огня квартир – № 2, 3, 6, 7, 12, 13, 17, 22 и 24 – подлежат капитальному ремонту.

Поскольку людям не направили соответствующие заключения и распоряжение Минстроя, прокуратура внесли главе ведомства представление. Кроме того, в министерство необоснованно направили заявления жильцов дома № 10 об обследовании дома – это относится к компетенции местных властей.

В обоих домах уже приступили к электромонтажным работам. Завершить их должны к 1 июля. Кроме того, прокуратура подала в Северобайкальский городской суд иск и потребовала от администрации отремонтировать муниципальные квартиры в этих МКД до 1 сентября.
жилье пожар омбудсмен

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