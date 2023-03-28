Участники СВО из Бурятии не будут платить за аренду республиканского имущества









Как сообщал «Байкал-Daily» , ранее участников СВО и их близких – супругов, родителей, несовершеннолетних детей и находящихся на иждивении лиц – освободили от платы и за посещение особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального значения. Это 13 заказников, 57 памятников природы со всем многообразием целебных источников. Ещё одно послабление – отмена для них транспортного налога

В Бурятии расширяют меры поддержки для участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей. Об этом рассказал в соцсетях глава республики Алексей Цыденов.- Принято решение освободить все категории военнослужащих – мобилизованных, контрактников и добровольцев – от уплаты аренды республиканского имущества, в том числе – земельных участков, – написал руководитель региона на своей странице во «ВКонтакте». – Арендная плата не будет начисляться не только весь период прохождения службы, но и в течение 90 дней после её окончания.Новая льгота коснётся как юридических, так и физических лиц.