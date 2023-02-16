В Улан-Удэ наводят красоту и чистоту перед Сагаалганом и Масленицей

Коммунальщики взялись за уборку мусора и подсыпку дорог
В Улан-Удэ сотрудники городского комбината по благоустройству (КБУ) очищают, подсыпают и выравнивают подъездные пути к буддийским центрам и общинам, где уже в это воскресенье – за два дня до Сагаалгана – пройдёт обряд «Дугжууба». Ритуальные костры 19 февраля зажгут в 11 местах
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Дороги приводят в порядок, чтобы обеспечить безопасное движение транспорта во время ритуала. Соответствующее поручение дал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.
Кроме того, специалисты КБУ готовятся к празднованию Масленицы. Они убирают снег и мусор и устраняют наледь около Этнографического музея народов Забайкалья на Верхней Берёзовке. В пятницу, 17 февраля, работа продолжится в микрорайоне Аэропорт.
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