16 февраля

15 февраля

Популярное

В Улан-Удэ наводят красоту и чистоту перед Сагаалганом и Масленицей

Общество, 
Коммунальщики взялись за уборку мусора и подсыпку дорог

В Улан-Удэ сотрудники городского комбината по благоустройству (КБУ) очищают, подсыпают и выравнивают подъездные пути к буддийским центрам и общинам, где уже в это воскресенье – за два дня до Сагаалгана – пройдёт обряд «Дугжууба». Ритуальные костры 19 февраля зажгут в 11 местах.

Дороги приводят в порядок, чтобы обеспечить безопасное движение транспорта во время ритуала. Соответствующее поручение дал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

Кроме того, специалисты КБУ готовятся к празднованию Масленицы. Они убирают снег и мусор и устраняют наледь около Этнографического музея народов Забайкалья на Верхней Берёзовке. В пятницу, 17 февраля, работа продолжится в микрорайоне Аэропорт.


благоустройство уборка снега уборка мусора

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Работница детсада из Бурятии выиграла в лотерею 97 млн рублей
Работница детсада из Бурятии выиграла в лотерею 97 млн рублей
Общество, 16.02.2023
Обладательница суперприза до этого никогда не летала на самолёте, а теперь отправится путешествовать
В Бурятии в этом году благоустроят ещё 84 детские площадки
В Бурятии в этом году благоустроят ещё 84 детские площадки
Общество, 16.02.2023
На их строительство планируют потратить более 400 млн рублей
Улан-удэнцам объяснили, как оформить справку на бесплатное питание для детей
Улан-удэнцам объяснили, как оформить справку на бесплатное питание для детей
Общество, 16.02.2023
Право на него имеют школьники, родители которых получают единое пособие
В Улан-Удэ наводят красоту и чистоту перед Сагаалганом и Масленицей
Общество, 16.02.2023
Коммунальщики взялись за уборку мусора и подсыпку дорог
Бурятию тряхнуло ещё раз
Бурятию тряхнуло ещё раз
Общество, 16.02.2023
Подземные толчки зафиксировали на севере республики
В Бурятии лесники получили новенький грузовик
В Бурятии лесники получили новенький грузовик
Общество, 16.02.2023
Машина отлично подходит для тяжёлых условий лесов Кабанского района
В Бурятии завершаются сборы с гранатомётчиками
В Бурятии завершаются сборы с гранатомётчиками
Общество, 16.02.2023
Военнослужащие отрабатывают контрольную стрельбу
С начала года в Бурятии подорожали овощи, женские сумки и похороны
С начала года в Бурятии подорожали овощи, женские сумки и похороны
Общество, 16.02.2023
Специалисты рассказали, как изменились цены в республике в январе
Житель Забайкалья спас коршуна с повреждённым крылом
Житель Забайкалья спас коршуна с повреждённым крылом
Общество, 16.02.2023
Мужчина подобрал раненую птицу на дороге
Улан-удэнцы назвали страны, где хотели бы жить
Улан-удэнцы назвали страны, где хотели бы жить
Общество, 16.02.2023
Женщины в основном стремятся в Италию, а мужчины – в США
В Бурятии отремонтируют 21 мост
В Бурятии отремонтируют 21 мост
Общество, 16.02.2023
Также будет увеличена субсидия районам на содержание дорог
Подростки из улан-удэнского СИЗО нарисовали открытки к 23 февраля
Подростки из улан-удэнского СИЗО нарисовали открытки к 23 февраля
Общество, 16.02.2023
Они были адресованы папам, дедушкам и братьям
В этому году на Ольхоне снега больше, чем обычно
В этому году на Ольхоне снега больше, чем обычно
Общество, 16.02.2023
Снег выпал даже там, где его обычно не бывает

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^