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Перед Сагаалганом в Улан-Удэ зажгут ритуальные костры

Перед Сагаалганом в Улан-Удэ зажгут ритуальные костры
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Обряд «Дугжууба» пройдёт в 11 местах

В ближайший вторник, 21 февраля, буддисты отметят наступление Нового года по лунному календарю. В Бурятии этот день объявили нерабочим, так что жителей республики ждёт внеплановый выходной. Соответствующий указ подписал ещё в декабре глава региона Алексей Цыденов.
 
А за два дня до Сагаалгана, 19 февраля, в республике состоится обряд «Дугжууба». Это своеобразный ритуал очищения, который проводят для устранения помех и всего плохого – чтобы в наступающем году человек обрёл благополучие, здоровье и счастье. Есть традиция – чтобы избавиться от негатива, накануне обряда дома заводят тесто, обтирают им себя и близких, а на следующий день приносят на место, где зажигают очистительные костры. Туда и нужно бросить тесто. Оно сгорит, а вместе с ним – и всё дурное.

В этот раз Дугжууба пройдёт в 11 местах во всех трёх районах бурятской столицы. Их перечень опубликовала городская администрация.

Октябрьский район

1. Буддийская община «Гандан Жамба Лин» (между кафе «Баран на корове» и улицей Бабушкина) – в 18:30
2. Буддийская община «Замбала» (территория ВСГУТУ на улице Ключевская, 40в, напротив дацана) – в 18:00
3. Буддийский центр «Ламрим» (улица Бабушкина, 188, в районе остановки микрорайон Горького) – в 18:30
4. Буддийская община «Джуд-Ши», 116 микрорайон, улица Целебная, 1) – в 19:00.

Железнодорожный район
 
1. Буддийский центр «Ринпоче Багша» (Лысая гора, улица Стрелецкая, 1) – в 18:00
2. Дацан «Хамбын Хурэ» (Верхняя Берёзовка, 10а) – в 18:00
3. Буддийская община «Мамба Шакьямуни Зандан Жуу» (микрорайон Зелёный, улица Первоцветая, 1а) – в 18:00
4. Буддийская община «Гандан» (проспект Автомобилистов, 1«к») – в 18:00

Советский район
 
1. Буддийская община «Арья Дари» (улица Гурульбинская, 15) – в 18:00
2. Буддийский центр «Отошо», улица Кирова, 1 (пустырь недалеко от Центрального стадиона) – с 17:00 до 20:00
3. Дацан «Даша Самдэнлин (улица Гурульбинская, 32/1) – в 18:00


дугжууба Сагаалган

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