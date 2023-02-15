Перед Сагаалганом в Улан-Удэ зажгут ритуальные костры

Обряд «Дугжууба» пройдёт в 11 местах
А за два дня до Сагаалгана, 19 февраля, в республике состоится обряд «Дугжууба». Это своеобразный ритуал очищения, который проводят для устранения помех и всего плохого – чтобы в наступающем году человек обрёл благополучие, здоровье и счастье. Есть традиция – чтобы избавиться от негатива, накануне обряда дома заводят тесто, обтирают им себя и близких, а на следующий день приносят на место, где зажигают очистительные костры. Туда и нужно бросить тесто. Оно сгорит, а вместе с ним – и всё дурное.
В этот раз Дугжууба пройдёт в 11 местах во всех трёх районах бурятской столицы. Их перечень опубликовала городская администрация.
Октябрьский район
1. Буддийская община «Гандан Жамба Лин» (между кафе «Баран на корове» и улицей Бабушкина) – в 18:30
2. Буддийская община «Замбала» (территория ВСГУТУ на улице Ключевская, 40в, напротив дацана) – в 18:00
3. Буддийский центр «Ламрим» (улица Бабушкина, 188, в районе остановки микрорайон Горького) – в 18:30
4. Буддийская община «Джуд-Ши», 116 микрорайон, улица Целебная, 1) – в 19:00.
Железнодорожный район
1. Буддийский центр «Ринпоче Багша» (Лысая гора, улица Стрелецкая, 1) – в 18:00
2. Дацан «Хамбын Хурэ» (Верхняя Берёзовка, 10а) – в 18:00
3. Буддийская община «Мамба Шакьямуни Зандан Жуу» (микрорайон Зелёный, улица Первоцветая, 1а) – в 18:00
4. Буддийская община «Гандан» (проспект Автомобилистов, 1«к») – в 18:00
Советский район
1. Буддийская община «Арья Дари» (улица Гурульбинская, 15) – в 18:00
2. Буддийский центр «Отошо», улица Кирова, 1 (пустырь недалеко от Центрального стадиона) – с 17:00 до 20:00
3. Дацан «Даша Самдэнлин (улица Гурульбинская, 32/1) – в 18:00