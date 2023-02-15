Перед Сагаалганом в Улан-Удэ зажгут ритуальные костры

Обряд «Дугжууба» пройдёт в 11 местах







А за два дня до Сагаалгана, 19 февраля, в республике состоится обряд «Дугжууба». Это своеобразный ритуал очищения, который проводят для устранения помех и всего плохого – чтобы в наступающем году человек обрёл благополучие, здоровье и счастье. Есть традиция – чтобы избавиться от негатива, накануне обряда дома заводят тесто, обтирают им себя и близких, а на следующий день приносят на место, где зажигают очистительные костры. Туда и нужно бросить тесто. Оно сгорит, а вместе с ним – и всё дурное.



В этот раз Дугжууба пройдёт в 11 местах во всех трёх районах бурятской столицы. Их перечень опубликовала городская администрация.



Октябрьский район



1. Буддийская община «Гандан Жамба Лин» (между кафе «Баран на корове» и улицей Бабушкина) – в 18:30

2. Буддийская община «Замбала» (территория ВСГУТУ на улице Ключевская, 40в, напротив дацана) – в 18:00

3. Буддийский центр «Ламрим» (улица Бабушкина, 188, в районе остановки микрорайон Горького) – в 18:30

4. Буддийская община «Джуд-Ши», 116 микрорайон, улица Целебная, 1) – в 19:00.



Железнодорожный район



1. Буддийский центр «Ринпоче Багша» (Лысая гора, улица Стрелецкая, 1) – в 18:00

2. Дацан «Хамбын Хурэ» (Верхняя Берёзовка, 10а) – в 18:00

3. Буддийская община «Мамба Шакьямуни Зандан Жуу» (микрорайон Зелёный, улица Первоцветая, 1а) – в 18:00

4. Буддийская община «Гандан» (проспект Автомобилистов, 1«к») – в 18:00



Советский район



1. Буддийская община «Арья Дари» (улица Гурульбинская, 15) – в 18:00

2. Буддийский центр «Отошо», улица Кирова, 1 (пустырь недалеко от Центрального стадиона) – с 17:00 до 20:00

3. Дацан «Даша Самдэнлин (улица Гурульбинская, 32/1) – в 18:00





