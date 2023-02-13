В райцентре Бурятии открыли «Парты Героев»

Общество, Фото: пресс-служба минобразования РБ

Память погибших выпускников Иволгинской СОШ почтили минутой молчания



10 февраля в Бурятии состоялась торжественная церемония открытия «Парт Героев», посвящённых выпускникам Иволгинской средней школы, погибшим в ходе специальной военной операции. «Парта Героя» – это ученический стол, на котором размещена фотография героя, информация о фактах его биографии и заслугах. Право сидеть за этой партой будет присуждаться учащимся за отличную учёбу, а также за активную общественную работу.



На мероприятии присутствовали представители прокуратуры, администрации и совета депутатов Иволгинского района, выпускники Иволгинской школы, участвовавшие в СВО, учителя, школьники, родители, родственники героев, боевое братство Иволгинского района, специалисты Иволгинского управления образования.



На церемонии ученики рассказали о героях-выпускниках Иволгинской СОШ: Бато Басанове, Денисе Цыренове, Бэликто Будаеве, Баире Цыбикове и показали парты, за которыми учились герои. Также матери Дениса Цыренова был вручён его орден Мужества.



- Участники СВО и представители боевого братства рассказали об обстановке на территории Украины и о значимости специальной военной операции. После церемонии открытия «Парт героев» почётных гостей проводили на экскурсию в историко-краеведческий музей имени А.А. Гаськова Иволгинской школы, - сообщили в министерстве образования и науки РБ.



Закрыли мероприятие участники сводного хора Иволгинской средней школы песней «Это все моя Россия!».



