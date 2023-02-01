Улан-удэнцы расстроились из-за слухов о демонтаже новогодней иллюминации

Горожане решили, что их собираются лишить праздничной атмосферы раньше времени







Многих жителей бурятской столицы эта новость возмутила и даже опечалила. Они поинтересовались, почему чиновники так торопятся и почему они не могли подождать с демонтажом хотя бы до Сагаалгана – как и Многих жителей бурятской столицы эта новость возмутила и даже опечалила. Они поинтересовались, почему чиновники так торопятся и почему они не могли подождать с демонтажом хотя бы до Сагаалгана – как и в случае с ёлкой на площади Революции. Часть подписчиков «Анонима 03» признались, что так и не успели побывать в центре города и полюбоваться новогодними гирляндами.





Но, как выяснилось, улан-удэнцы забили тревогу рано – это была обычная проверка после недавних суровых морозов.



- Сотрудники МБУ «Горсвет» провели ревизию праздничной иллюминации после сильных холодов. Система в исправном состоянии. Все выявленные недостатки устранены, – рассказали «Байкал-Daily» в комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ.



Вечером 31 января подсветка на площади Советов работала как обычно.









Ранее у горожан возникли вопросы из-за ёлки на площади Революции, которую в конце января решили разобрать . Её убрали, поскольку все праздники уже давно закончились.

Накануне в популярном местном паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте» разместили фото, сделанное на площади Советов, в самом центре Улан-Удэ. На снимке – машина с подъёмником, на котором стоит человек. Автор посмотрел на это и сделал вывод, что рабочие демонтируют праздничную иллюминацию. «Убирают освещение на площади», – говорится в комментарии к посту.- Ёлки обычно стояли до Сагаалгана, если он наступал раньше – в конце января-начале февраля. В этом году праздник будет только 21 февраля, – пояснили «Байкал-Daily» в администрации Советского района. Улан-Удэ.