Улан-удэнцев возмутила разобранная ёлка в центре города

Они надеялись, что новогоднее дерево на площади Революции простоит до Сагаалгана

















В популярном местном паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте» недавно появилось фото, сделанное на площади Революции, в центре Улан-Удэ. На снимке – ёлка, от которой остались только верхняя часть да каркас. Жители бурятской столицы задались вопросом, не рано ли её начали разбирать.- Люди не в очень хорошем настроении сейчас, а ёлки поднимают его. Могла же администрация Советского района подождать до Сагаалгана? – вопрошает неизвестный автор.Он выразил надежду, что торговые центры и мэрия (возле зданий администраций города и местных ТЦ тоже стоят новогодние деревья) «будут умнее» и что ёлку на площади Советов вместе с катушками и иллюминацией оставят хотя бы до конца февраля. «А лучше – до момента, когда ледовые фигуры начнут таять под мартовским солнцем», – говорится в посте.Зелёная красавица с украшениями на площади Революции появилось за пару недель до Нового года. Правда, в этот раз ледовые фигуры там устанавливать не стали. Убрать же ёлку решили, поскольку все праздники уже давно закончились.- Ёлки обычно стояли до Сагаалгана, если он наступал раньше – в конце января-начале февраля. В этом году он будет 21 февраля, – пояснили «Байкал-Daily» в администрации Советского района Улан-Удэ.