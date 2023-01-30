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Улан-удэнцев возмутила разобранная ёлка в центре города

Улан-удэнцев возмутила разобранная ёлка в центре города
Общество,  Фото:vk.com/anonim_03u
Они надеялись, что новогоднее дерево на площади Революции простоит до Сагаалгана

В популярном местном паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте» недавно появилось фото, сделанное на площади Революции, в центре Улан-Удэ. На снимке – ёлка, от которой остались только верхняя часть да каркас. Жители бурятской столицы задались вопросом, не рано ли её начали разбирать.

- Люди не в очень хорошем настроении сейчас, а ёлки поднимают его. Могла же администрация Советского района подождать до Сагаалгана? – вопрошает неизвестный автор.

Он выразил надежду, что торговые центры и мэрия (возле зданий администраций города и местных ТЦ тоже стоят новогодние деревья) «будут умнее» и что ёлку на площади Советов вместе с катушками и иллюминацией оставят хотя бы до конца февраля. «А лучше – до момента, когда ледовые фигуры начнут таять под мартовским солнцем», – говорится в посте.

Зелёная красавица с украшениями на площади Революции появилось за пару недель до Нового года. Правда, в этот раз ледовые фигуры там устанавливать не стали. Убрать же ёлку решили, поскольку все праздники уже давно закончились.

- Ёлки обычно стояли до Сагаалгана, если он наступал раньше – в конце января-начале февраля. В этом году он будет 21 февраля, – пояснили «Байкал-Daily» в администрации Советского района Улан-Удэ.




Новый год ёлка праздник

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