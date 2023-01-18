Мнения жителей Бурятии по поводу отмены концерта в Кремле разделились

Жители республики активно голосуют в опросе, который запустил глава Бурятии
Как сообщал «Байкал-Daily», 17 января глава Бурятии Алексей Цыденов запустил онлайн-опрос в своём телеграм-канале и аккаунте «Вконтакте» на тему «Нужно ли проводить концерт в честь 100-летия Республики Бурятия в Кремле?»
Голосование продолжается. «Байкал-Daily» проанализировал предварительные итоги опроса. Отметим, что в разных социальных сетях отличаются процентное соотношение выбора за тот или иной вариант.
В соцсети «Вконтакте» большинство аудитории пока выступает за проведение концерта – 45,63%. За полную отмену концерта проголосовали 30,08%. За отмену концерта и проведение небольшого числа концертов в районах выступает 24,29%. В опросе, правда, приняли участие всего 992 человека.
Телеграм-канал Алексея Цыденова куда более популярен. На данный момент там проголосовали около 10 тысяч жителей, и число опрошенных продолжает расти. Здесь данные совсем другие:
1. За полную отмену концерта и отправку сэкономленных денег на поддержку бойцов – 42%
2. Концерту быть. Пригласить детей, участников СВО. Провести марафон по сбору средств – 36%
3. Концерт в Кремле отменить, но вместо него провести небольшие концерты по районам республики – 23%
Как видим, пока в целом меньше половины опрошенных жителей республики настаивает на полной отмене концерта.
Опрос завершится в ближайшее время.
100-летний юбилей Республики Бурятия будет отмечаться 30 мая. Именно в этот день в 1923 году была образована Бурят-Монгольская Автономная Советская Социалистическая республика. Её столицей стал город Верхнеудинск, в 1934-ом переименованный в Улан-Удэ. А в июле 1958-го субъект получил название Бурятская АССР.
В честь круглой даты планировалось устроить масштабный концерт «Бурятия. Золотой век» (0+) на главной сцене страны – в Государственном Кремлёвском Дворце. Планировалось, что выступят все прославленные творческие коллективы Бурятии – от оперного театра до эвенкийских ансамблей.
Мнения жителей Бурятии по поводу отмены концерта в Кремле разделились
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