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В 2022 году в Иркутской области обновили 1383 многоквартирных дома

В 2022 году в Иркутской области обновили 1383 многоквартирных дома
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
План выполнен 99,1%

Фонд капитального ремонта Иркутской области подвёл итоги работы в 2022 году. По состоянию на 31 декабря, ремонт завершён в 1383 многоквартирных домах. Это 99,1% от плана. Всего капитальный ремонт был запланирован в 1396 многоквартирных домах региона. Из них 18 по обязательствам 2019 года и 66 – 2021-го.

- Благодаря эффективному взаимодействию Регионального оператора с органами местного самоуправления и управляющими организациями прослеживается положительная динамика исполнения Фондом обязательств по капитальному ремонту, – сообщила исполняющая обязанности генерального директора Фонда капитального ремонта Иркутской области Валерия Кошечкина.

Так, в 2019 году работы по капитальному ремонту были выполнены на 36% от общего объёма, в 2020 – на 87%, в 2021 - на 97%. Обязательства 2022 года максимально приближены к отметке в 100%.

Большое внимание в прошлом году было уделено замене лифтового оборудования в северных территориях и столице региона. В Братске и Усть-Илимске заменили 44 и 9 подъёмников соответственно, в Иркутске – 95.

Кроме того, в 2022 году впервые в Иркутской области начался комплексный ремонт объектов культурного наследия. Всего удалось капитально отремонтировать шесть домов, представляющих историческую ценность. В 2023-м планируется обновить ещё девять. На эти цели из областного бюджета выделят более 40 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. 
Иркутская область фонд капремонта

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