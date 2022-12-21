На севере Бурятии заработала ледовая переправа

За сутки по ней могут проехать 15 автомобилей
В Бурятии открылась ещё одна ледовая переправа – в посёлке Усть-Муя в Муйском районе. Её общая протяжённость – 375 метров. В сутки по сооружению могут переправиться максимум 15 автомобилей, рассказали в республиканском управлении МЧС.
Сейчас в республике работают два автозимника. Всего же их, как сообщал «Байкал-Daily»
, будет 13. Ледовые дороги оборудованы необходимым инвентарём и информационными щитами с правилами безопасности. Рядом установлены дорожные знаки.
Автомобилистов призывают пользоваться только санкционированными ледовыми переправами. При движении по ним дверцы транспортных средств должны быть открыты, стёкла – опущены, а ремни безопасности – отстёгнуты. Скорость – не более 20 километров в час, дистанция между машинами – не менее 30 метров.
По таким сооружениям не могут ездить рейсовые автобусы с пассажирами и автомобили, перевозящие группы людей. Их необходимо высадить перед въездом на переправу.
За сутки по ней могут проехать 15 автомобилей
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