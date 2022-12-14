В Бурятии открылась ещё одна ледовая переправа

Всего их в республике будет 13





13 декабря в Бурятии заработала ещё одна ледовая переправа – через реку Чикой в посёлке Новоселенгинск Селенгинского района. Она прошла техническое освидетельствование и полностью соответствует требованиям безопасности.Длина ледовой дороги – 170, а ширина – 11 метров. Толщина льда на месте переправы – 60 сантиметров. Максимально допустимая грузоподъёмность – 10 тонн. Рядом есть спасательный постВсего этой зимой в республике планируется ввести в эксплуатацию 13 таких автозимников. Больше всего их будет на Байкале и на реках Селенга и Хилок, рассказали в МЧС по Бурятии.В ведомстве автомобилистов призвали пользоваться только санкционированными ледовыми переправами. При движении по ним дверцы транспортных средств должны быть открыты, стёкла – опущены, а ремни безопасности – отстёгнуты. Скорость – не более 20 километров в час, дистанция между машинами – не менее 30 метров.По таким сооружениям не могут ездить рейсовые автобусы с пассажирами и автомобили, перевозящие группы людей. Их необходимо высадить перед въездом на переправу.