Солдатам также передали посылки с продуктами и вещами
29 октября на полигоне «Бурдуны» в Бурятии прошёл межрайонный концерт для мобилизованных. Для своих земляков выступили артисты из Мухоршибирского, Кяхтинского, Селенгинского и Бичурского районов. Вся программа длилась около четырёх часов.
- Тематическое начало сделали коллеги из Кяхты. Бичуряне подхватили тему патриотизма и развили её в красивых песнях о России. Атмосферу поддержали селенгинцы своими военно-патриотическими номерами. Жизнеутверждающая тема выступления мухоршибирцев стала хорошей кульминацией мероприятия, - рассказала начальник управления культуры Бичурского района Лариса Захарова.
Солдатам также были переданы посылки с продуктами и предметами первой необходимости. Мобилизованным вручили тушёнку, газовые плитки, сигареты, топоры, гвозди, прокладки, продукты питания и личные вещи. Об этом сообщает пресс-служба администрации Бичурского района.
Районы Бурятии провели концерт для мобилизованных земляков
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