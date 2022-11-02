Районы Бурятии провели концерт для мобилизованных земляков

Общество, Фото: пресс-служба администрации Бичурского района

Солдатам также передали посылки с продуктами и вещами



29 октября на полигоне «Бурдуны» в Бурятии прошёл межрайонный концерт для мобилизованных. Для своих земляков выступили артисты из Мухоршибирского, Кяхтинского, Селенгинского и Бичурского районов. Вся программа длилась около четырёх часов.



- Тематическое начало сделали коллеги из Кяхты. Бичуряне подхватили тему патриотизма и развили её в красивых песнях о России. Атмосферу поддержали селенгинцы своими военно-патриотическими номерами. Жизнеутверждающая тема выступления мухоршибирцев стала хорошей кульминацией мероприятия, - рассказала начальник управления культуры Бичурского района Лариса Захарова.



Солдатам также были переданы посылки с продуктами и предметами первой необходимости. Мобилизованным вручили тушёнку, газовые плитки, сигареты, топоры, гвозди, прокладки, продукты питания и личные вещи. Об этом сообщает пресс-служба администрации Бичурского района.

