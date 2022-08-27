Житель Бурятии убил приятеля, не вытерпев оскорблений



Хоринский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве.



Выяснилось, что во время застолья между приятелями вспыхнула ссора, и один из них нецензурно выразился в адрес другого. После этого оскорблённый мужчина ударил ножом собутыльника, отчего тот скончался на месте.



Житель района признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет без ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.



Приговор вступил в законную силу, сообщили в суде.

