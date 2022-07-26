Праздник состоится в парке имени Жанаева
29 июля в Улан-Удэ пройдёт фестиваль здоровой еды и мороженого. Мероприятие состоится в парке имени Д.Ж. Жанаева с 17:30.
В рамках фестиваля для детей будут проведены игровая программа с аниматорами и конкурс рисунков на асфальте. Пройдёт выступление кавер-группы «Groove team». Также на фестивале выступят лучшие участники творческого конкурса «Город талантов» среди детей и взрослых. Выступления состоятся на главной площадке парка имени Д.Ж. Жанаева.
Напомним, что фестиваль был перенесён с 22 июля на новую дату в связи с погодными условиями. Об этом сообщает дирекция по паркам культуры и отдыха.
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Улан-Удэ примет фестиваль здоровой еды и мороженого
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