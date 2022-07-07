Победители получат ценные призы
В Улан-Удэ объявлен творческий конкурс «Город талантов» среди детей и взрослых. Участники могут попробовать себя в номинациях: «Вокальное творчество», «Танцевальная композиция», «Игра на музыкальном инструменте» и «Художественное слово».
Видео с выступлением необходимо отправить на электронную почту: [email protected] с пометкой «Конкурс» до 19 июля.
После прохождения конкурсного онлайн-отбора, 22 июля лучшие участники смогут выступить на фестивале здоровой еды и мороженого. Выступления пройдут на главной площадке парка имени Д.Ж. Жанаева с 18:00 до 20:00.
Победители конкурса получат ценные призы, а также грамоты за участие в творческом конкурсе, сообщает дирекция по паркам культуры и отдыха.
Возрастное ограничение 0+
В Улан-Удэ объявлен конкурс «Город талантов»
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