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В Бурятии змеи ползают по пешеходным дорожкам

В Бурятии змеи ползают по пешеходным дорожкам
Общество,  Фото:«Северобайкальск-инфо. 24/7»
Дети их опасаются, но не боятся снимать на видео

В городе Северобайкальск в Бурятии дети во время прогулки встретили змею. Она ползла по пешеходной дорожке.

Мальчики испугались, но при этом всё равно сняли змею на видео. Ролик опубликовали в местной группе «Северобайкальск-инфо. 24/7».

 
- Практически каждый год на территории города в летний период отмечается появление пресмыкающихся. Мы живём в ареале их обитания. На территории прилегающей к городу обитает гадюка, байкальский щитомордник и ряд других видов пресмыкающихся, - прокомментировал начальник отдела ГО и ЧС Сергей Яровой.

Кандидат биологических наук, доцент кафедры зоологии и экологи БГУ Евгения Бадмаева заверила, что детям повстречался обыкновенный уж. Такая змея не ядовита.

Как сообщал «Байкал-Daily», в этом году змеи уже кусали людей. Так, в июне за два в Курумканском районе пострадали два человека: 12 июня в селе Арзгун 55-летнего мужчину змея укусила за руку, а 14 июня в селе Алла 11-летнего ребёнка змея укусила на ногу. В центральной районной больнице пострадавшим поставили сыворотку от змеиных укусов. Затем санавиацией их эвакуировали в Улан-Удэ. 

Специалисты просят ни в коем случае не убивать и не калечить змей. Во-первых, потому что ни одно живое существо не заслуживает такого отношения. А во-вторых, они питаются грызунами, которые не только наносят серьёзный ущерб сельскому хозяйству и домашним припасам, но и могут переносить инфекции.

Ни одна змея не нападёт на человека первой и не будет его преследовать. Самый верный способ избежать укуса - мирно разойтись.
змея

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