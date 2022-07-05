В Бурятии змеи ползают по пешеходным дорожкам







- Практически каждый год на территории города в летний период отмечается появление пресмыкающихся. Мы живём в ареале их обитания. На территории прилегающей к городу обитает гадюка, байкальский щитомордник и ряд других видов пресмыкающихся, - прокомментировал начальник отдела ГО и ЧС Сергей Яровой.



Кандидат биологических наук, доцент кафедры зоологии и экологи БГУ Евгения Бадмаева заверила, что детям повстречался обыкновенный уж. Такая змея не ядовита.



Как сообщал «Байкал-Daily», в этом году змеи уже кусали людей. Так, в июне за два в Курумканском районе



Специалисты просят ни в коем случае не убивать и не калечить змей. Во-первых, потому что ни одно живое существо не заслуживает такого отношения. А во-вторых, они питаются грызунами, которые не только наносят серьёзный ущерб сельскому хозяйству и домашним припасам, но и могут переносить инфекции.



Ни одна змея не нападёт на человека первой и не будет его преследовать. Самый верный способ избежать укуса - мирно разойтись.

- Практически каждый год на территории города в летний период отмечается появление пресмыкающихся. Мы живём в ареале их обитания. На территории прилегающей к городу обитает гадюка, байкальский щитомордник и ряд других видов пресмыкающихся, - прокомментировал начальник отдела ГО и ЧС Сергей Яровой.Кандидат биологических наук, доцент кафедры зоологии и экологи БГУ Евгения Бадмаева заверила, что детям повстречался обыкновенный уж. Такая змея не ядовита.Как сообщал «Байкал-Daily», в этом году змеи уже кусали людей. Так, в июне за два в Курумканском районе пострадали два человека : 12 июня в селе Арзгун 55-летнего мужчину змея укусила за руку, а 14 июня в селе Алла 11-летнего ребёнка змея укусила на ногу. В центральной районной больнице пострадавшим поставили сыворотку от змеиных укусов. Затем санавиацией их эвакуировали в Улан-Удэ.Специалисты просят ни в коем случае не убивать и не калечить змей. Во-первых, потому что ни одно живое существо не заслуживает такого отношения. А во-вторых, они питаются грызунами, которые не только наносят серьёзный ущерб сельскому хозяйству и домашним припасам, но и могут переносить инфекции.Ни одна змея не нападёт на человека первой и не будет его преследовать. Самый верный способ избежать укуса - мирно разойтись.

В городе Северобайкальск в Бурятии дети во время прогулки встретили змею. Она ползла по пешеходной дорожке.Мальчики испугались, но при этом всё равно сняли змею на видео. Ролик опубликовали в местной группе «Северобайкальск-инфо. 24/7».