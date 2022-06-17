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В Бурятии змеи укусили мужчину и ребёнка

В Бурятии змеи укусили мужчину и ребёнка
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Пострадавших эвакуировали в Улан-Удэ

Змеи укусили двух жителей Курумканского района Бурятии, сообщается в местной группе «Курумкан-инфо»

12 июня в селе Арзгун 55-летнего мужчину змея укусила за руку.

14 июня в селе Алла 11-летнего ребёнка змея укусила на ногу.

В центральной районной больнице пострадавшим поставили сыворотку от змеиных укусов. Затем санавиацией их эвакуировали в Улан-Удэ.

- Мужчина 55 лет поступил в тяжёлом состоянии. Пациенту оперативно было оказано необходимое лечение. На данный момент он переведён из реанимации в отделение. Наблюдается положительная динамика, - сообщили в министерстве здравоохранения Бурятии.

Ребёнок находится в общем отделении. Его состояние оценивается как стабильное, наблюдается положительная динамика. 
змея

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