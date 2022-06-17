В Бурятии змеи укусили мужчину и ребёнка

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Пострадавших эвакуировали в Улан-Удэ



Змеи укусили двух жителей Курумканского района Бурятии, сообщается в местной группе «Курумкан-инфо»



12 июня в селе Арзгун 55-летнего мужчину змея укусила за руку.



14 июня в селе Алла 11-летнего ребёнка змея укусила на ногу.



В центральной районной больнице пострадавшим поставили сыворотку от змеиных укусов. Затем санавиацией их эвакуировали в Улан-Удэ.



- Мужчина 55 лет поступил в тяжёлом состоянии. Пациенту оперативно было оказано необходимое лечение. На данный момент он переведён из реанимации в отделение. Наблюдается положительная динамика, - сообщили в министерстве здравоохранения Бурятии.



Ребёнок находится в общем отделении. Его состояние оценивается как стабильное, наблюдается положительная динамика.

