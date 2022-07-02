«Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с итоговой выставки необычного проекта по натурному рисованию
В центре современного искусства «Залуу» в Улан-Удэ открылась итоговая выставка участников и кураторов проекта по натурному рисованию «Портретные четверги» (0+).
Проект представляет собой работы начинающих местных художников, выполненные под руководством признанных мастеров Иркутска, Красноярска, Горно-Алтайска, Новоалтайска и Республики Бурятия.
Авторы работ собирались по четвергам и пробовали свои силы вместе с профессиональными художниками, которые также писали портреты и давали советы участникам. В качестве натурщиков выступали телеведущая Юлия Пермякова, антиквар, меценат и краевед Анатолий Сахиров, а также ведущие артисты Бурятского государственного академического театра оперы и балета. Участникам было предложено создать автопортрет, используя софт графического редактора и перенести эскизы на холст акриловыми красками.
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«Портретный четверг» с балериной Анной Петушиновой и художником из Красноярска Сергеем Назаровым
«Портретный четверг» с солистом Бурятского оперного театра Александром Хандажаповым и преподавателем из Красноярска Ларисой Булатниковой
«Портретный четверг» с солисткой оперной труппы Батчимэг Самбуу и художником из Алтая Аржаном Ютеевым
«Портретный четверг» с заслуженным художником Бурятии Зорикто Доржиевым и рисованием на планшетах и смартфонах
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В Улан-Удэ открылась итоговая выставка проекта «Портретные четверги»
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