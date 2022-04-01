«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с шестого «Портретного четверга»
31 марта в центре современного искусства «Залуу» в Улан-Удэ прошёл шестой «Портретный четверг» (0+).
Художник-живописец Аржан Ютеев (Алтай) провёл мастер-класс «Портрет мягким графическим материалом (сепия/сангина)».
Аржан — член Союза художников России, выпускник Красноярского государственного художественного института, творческой мастерской «Живопись» регионального отделения Урал, Сибирь и Дальний Восток Российской академии художеств.
Моделью мастер-класса выступила Батчимэг Самбуу — солистка оперной труппы Бурятского государственного академического театра оперы и балета.
Как сообщал «Байкал-Daily», неделю назад мастер-класс на «Портретном четверге» провела Лариса Булатникова из Красноярска, а моделью стал оперный певец Александр Хандажапов. Неделей ранее занятие для художников провёл Сергей Назаров из Красноярска, а моделью была балерина Анна Петушинова. До этого позировал известный в Бурятии коллекционер Анатолий Сахиров. В начале марта в качестве модели выступил солист Бурятского театра оперы и балета Эдуард Жагбаев. «Героиней» же первого «Портретного четверга» стала телеведущая Юлия Пермякова.
В Улан-Удэ на «Портретном четверге» позировала оперная певица
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Орнитологи рассказали о весенних птицах и станции кольцевания
Соревнования проводились среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата
Боргойский заказник считается раем для птиц
У спортсменов республики 2 золотых, 1 серебряная и 1 бронзовая награды
Мужчины Тарбагатайского района вступают в совет отцов
Зимний Байкал восхитил самую известную ведущую Первого канала
«Гимн пели все вместе с нами, и некоторые плакали», - рассказала одна из участниц творческой группы из Бурятии
В пятницу специальная машина работает на Селенгинском мосту
На военную службу призовут 134 тысячи 500 человек
Медики передали эстафету республиканскому перинатальному центру
Подрядчику дали время на устранение нарушений
Это можно сделать вступив в народную дружину
В Курумканском районе достаточно сложный рельеф местности, что осложняет тушение
Несовершеннолетние теперь могут гулять на улице до 11 вечера
Еши Намжил лама поведал, к чему приведёт легкомысленное отношение к предписаниям Будды