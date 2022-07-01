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На Украине погиб многодетный отец из Бурятии

На Украине погиб многодетный отец из Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.r
С Александром Арсентьевым простятся в Кяхте

В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Бурятии, гвардии прапорщик Арсентьев Александр Александрович.

Александр Александрович родился в городе Кяхта 19 февраля 1985 года. В 2000 году окончил девять классов Кяхтинской общеобразовательной школы №3.

В 2003 году был призван в ряды армии, служить направлен был в Читу. По истечение шести месяцев срочной службы перешёл на контракт в Псковскую 76-ю дивизию ВДВ в звании сержанта на должность заместителя командира взвода.

В 2006 году по окончанию срока контракта вернулся в родную Кяхту. В этом же году устроился в 22-й Кяхтинский отряд Государственной противопожарной службы начальником караула пожарной части. Противопожарной службе Александр Александрович посвятил 10 лет своей жизни.

За добросовестное несение службы признавался «Лучшим по профессии среди начальников караулов». Был поощрён различными грамотами и благодарностями, в том числе почётной грамотой Главного управления МЧС по Бурятии, почётной грамотой правительства республики, отмечался ведомственными наградами – нагрудным знаком Пограничного управления ФСБ России по Бурятии, министерства природы Бурятии. В 2014 году награждён медалью МЧС России «За отвагу на пожаре», юбилейными медалями ведомства.

- Во время столь напряжённой службы в пожарной части Александр Александрович заочно поступил и успешно окончил Байкальский экономико-правовой институт по специальности «правоведение». Находил время и для занятия спортом – тренировался и достигал высоких результатов, завоевывая призовые места в состязаниях по гиревому виду, - сообщает «Кяхта-инфо».

В феврале 2017 года Александр Александрович подписал контракт с воинской частью.

За время службы также неоднократно был награждён командованием – медалями Министерства обороны РФ «Участник маневренных войск «Восток -2018», «Селенга – 2018», грамотой «За достигнутые успехи в боевой подготовке в ходе проведения двусторонних бригадных тактических учений, примерную воинскую дисциплину и усердие, проявленное при исполнении обязанностей военной службы».

Вместе с сослуживцами Александр Александрович с первых дней принимал участие в специальной военной операции. В мае, во время спецоперации, ему было присвоено очередное воинское звание «прапорщик».

Гвардии прапорщик Александр Арсентьев погиб, оставаясь верным данной присяге. За проявленное мужество, храбрость и стойкость награждён орденом Мужества посмертно.

У Александра Александровича осталась любящая семья – супруга и трое детей, родители, сестра, брат.

Прощание состоится 2 июля в Кяхте. 
смерть

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