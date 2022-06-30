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В Бурятию прибыли 37 беженцев из Украины, ЛНР и ДНР

В Бурятию прибыли 37 беженцев из Украины, ЛНР и ДНР
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Цифру озвучили на сессии Народного Хурала

Из ЛНР, ДНР и Украины в Бурятию прибыли 37 человек. Из них шесть – граждане Российской Федерации, двое граждан Донецкой Народной республики, 29 граждан Украины. Только трём беженцам потребовалось размещение во временных пунктах проживания.

Об этом на сессии Народного Хурала сообщила старший помощник прокурора Бурятии Аюна Петухова. Она обратилась к депутатам с просьбой поддержать законопроект «Об оказании бесплатной юридической помощи в республике».

- Законопроект разработан в целью оказания юридической помощи гражданам Российской Федерации, Украины, Донецкой, Луганской Народных республик, а также лицам без гражданства, постоянно проживавших на территориях указанных государств, вынужденно покинувших их, прибывшим и размещённым на территории республики, - пояснила Аюна Петухова.

Большинством голосов закон был принят.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее правительство России рассчитало, что Бурятия сможет принять 1402 беженца из Украины, ДНР и ЛНР. Республиканские власти предусмотрели пункты временного размещения на 488 мест. Они находятся в гостинице и двух детских лагерях. 
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