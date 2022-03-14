Всего в Россию ожидается прибытие около 96 тысяч беженцев
Бурятия примет 1402 беженца из Украины, Донецкой Народной республики и Луганской Народной республики. Соответствующее постановление правительства России опубликовано на портале правовой информации 12 марта.
«Принимая во внимание складывающуюся ситуацию на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, продолжающийся рост численности прибывающих на территорию Российской Федерации граждан России, Украины, ДНР и ЛНР и лиц без гражданства, постоянно проживающих территориях Украины, ДНР и ЛНР покинувших <…> в экстренном массовом порядке», - говорится в документе.
Здесь поясняется, что в случае, если число беженцев, прибывших в экстренном порядке в российский регион, превысит установленное количество, то людей перераспределят по другим регионам. Приоритет будет отдан тем регионам, где проживают родственники беженцев.
Так, Бурятия примет 1402 беженца, Иркутская область – 460, Забайкальский край – 940. Всего в Россию прибудет почти 96 тысяч человек.
В пресс-службе республиканского правительства пояснили, что распределение совершало МЧС России в том числе на основе данных по возможностям приёма беженцев, которые были в 2014 году.
- Правительство Бурятии будет отрабатывать совместно с МЧС сроки и условия размещения беженцев, - отметили в пресс-службе.
Как сообщал «Байкал-Daily», в 2014-15 гг Бурятия уже принимала украинских беженцев. Им оказывали всестороннюю помощь – единовременные выплаты, предлагали работу, помогали с местами в детсадах и школах и пр. Многие уехали в районы республики, где трудились, например, в фермерских хозяйствах.
Бурятия примет 1402 беженца из Украины и ЛДНР
Общество, Фото:
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