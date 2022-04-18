Правительство республики определило места размещения беженцев
В Бурятии определились с местами временного размещения беженцев из Донецкой и Луганской Народных республик. Пункты временного размещения на 488 мест перечислены распоряжении республиканского правительства.
Согласно документу, жителей ЛНР и ДНР разместят в Прибайкальском, Селенгинском районах и Улан-Удэ. Людей временно устроят в санаторно-оздоровительных лагерях «Байкальский Бор» в селе Ярцы и «Родник» на Щучьем озере. Здесь предусмотрено по 210 и 190 мест соответственно.
В гостиничном комплексе City Park в Улан-Удэ под эти цели предусмотрено 88 мест.
Координатором по обеспечению временного размещения определено республиканское министерство спорта и молодёжной политики.
Распоряжение подписал 14 апреля глава Бурятии Алексей Цыденов.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее правительство России рассчитало, что Бурятия сможет принять 1402 беженца из Украины, ДНР и ЛНР.
Кроме того, в республике появился штаб по контролю и координации размещения граждан, вынужденно покинувших Украину, Донецкую и Луганскую народные республики.
Беженцев из Донбасса в Бурятии поселят в гостинице и лагерях
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