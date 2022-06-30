Базар Дылыков родился и вырос в Кижинге
17 июня в ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Бурятии, гвардии ефрейтор Дылыков Базар Батодоржиевич. Ему было 35 лет.
Базар Дылыков родился 9 мая 1987 года в селе Кижинга. Он третий ребёнок в семье, после двух сестёр.
- Помнится, мы с чувством глубокой благодарности шли на парад Победы 9 мая, ведь это был для нас двойной праздник, день рождения Базара. Он гордился, что родился в День Великой Победы - один из главных праздников. День нашей гордости, памяти и благодарности! – вспоминают одноклассники.
В 2004 году Базар окончил Кижингинскую среднюю школу №2. После поступил в ВСГТУ на специальность «Прикладная информатика».
В 2009 году был призван в ряды Вооружённых сил. После армии работал в ФГУП «Охрана» МВД России. В 2018 году подписал первый контракт.
За время службы неоднократно был отмечен руководством, награжден благодарственными грамотами за высокую исполнительность в повседневной жизнедеятельности, за поддержание техники в боевой готовности. Получил медаль министерства обороны РФ «Участнику маневров (сил) войск «Восток» (2018 год), был отмечен на доске почёта в своей части.
- В нашей памяти Базар навсегда останется уверенным, добрым, харизматичным человеком с жизнерадостной улыбкой, с отменным юмором, отдавший свою жизнь за Родину, которую он беззаветно любил. Примерный семьянин, любимый сын, отец, друг и верный товарищ! – сообщает «Кижинга-инфо».
Погиб 17 июня под городом Изюм.
Награждён посмертно орденом Мужества за проявленную отвагу при исполнении воинского долга.
Прощание состоится 1 июля в Кижинге. Гражданская панихида пройдёт на площади Дома культуры «Одон».
В Бурятии простятся с погибшим на Украине ефрейтором
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Цифру озвучили на сессии Народного Хурала
В выставке представлены уникальные документы и фотодокументы по истории театра
Студенты, аспиранты и учёные изучат дно озера
Базар Дылыков родился и вырос в Кижинге
Его создали по просьбе самих осуждённых
Помочь может каждый желающий
С Михаилом Барлуковым простятся в Селенгинском районе
Заброшенное здание давно необходимо огородить, заявили на сессии Хурала
В республиканском агентстве лесного хозяйства назвали причину задымлённости
В футбол сыграли в исправительной колонии №8
Запрет на посещение лесов Улан-Удэ при этом продлили
Журналисты телеканала побывали в Тункинском и Хоринском районах республики
Такой фестиваль-конкурс прошёл впервые
Вопрос подняли на сессии Народного Хурала
Кандидатам обещают повышенное денежное довольствие от 100 тысяч рублей