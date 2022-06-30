В Бурятии простятся с погибшим на Украине ефрейтором

Базар Дылыков родился и вырос в Кижинге



17 июня в ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Бурятии, гвардии ефрейтор Дылыков Базар Батодоржиевич. Ему было 35 лет.



Базар Дылыков родился 9 мая 1987 года в селе Кижинга. Он третий ребёнок в семье, после двух сестёр.



- Помнится, мы с чувством глубокой благодарности шли на парад Победы 9 мая, ведь это был для нас двойной праздник, день рождения Базара. Он гордился, что родился в День Великой Победы - один из главных праздников. День нашей гордости, памяти и благодарности! – вспоминают одноклассники.



В 2004 году Базар окончил Кижингинскую среднюю школу №2. После поступил в ВСГТУ на специальность «Прикладная информатика».



В 2009 году был призван в ряды Вооружённых сил. После армии работал в ФГУП «Охрана» МВД России. В 2018 году подписал первый контракт.



За время службы неоднократно был отмечен руководством, награжден благодарственными грамотами за высокую исполнительность в повседневной жизнедеятельности, за поддержание техники в боевой готовности. Получил медаль министерства обороны РФ «Участнику маневров (сил) войск «Восток» (2018 год), был отмечен на доске почёта в своей части.



- В нашей памяти Базар навсегда останется уверенным, добрым, харизматичным человеком с жизнерадостной улыбкой, с отменным юмором, отдавший свою жизнь за Родину, которую он беззаветно любил. Примерный семьянин, любимый сын, отец, друг и верный товарищ! – сообщает «Кижинга-инфо».



Погиб 17 июня под городом Изюм.



Награждён посмертно орденом Мужества за проявленную отвагу при исполнении воинского долга.



Прощание состоится 1 июля в Кижинге. Гражданская панихида пройдёт на площади Дома культуры «Одон».

