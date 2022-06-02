Военному из Бурятии, спасшему 150 сослуживцев, посвятили стихотворение

Стихотворение о подвиге представленного к званию Героя России Балдана Цыдыпова получило название «Будем жить!»
Лейтенанту из Бурятии Балдану Цыдыпову, который совершил подвиг в ходе спецоперации на Украине, посвятили стихотворение под названием «Будем жить!». Его написал Владимир Пушкарев 1 июня; стихотворение поступило в «Байкал-Daily».
«Всем сослуживцам я желаю там держаться,
А вам терпенья, дорогие земляки!
Себя беречь должны вы все, и я не сдамся,
Теперь уж точно помирать мне не с руки.
Обвалом горным с неба сыпались снаряды,
А артобстрел никто из нас не ожидал,
Три БМП, шесть танков этим «камнепадом»
Подбиты были, мой колонну замыкал.
В мозгу моём тогда так всё перемешалось,
Разрывов грохот, кровь и гарь, снарядов вой,
Что голова моя почти не соображала,
Кто там из нас погиб, а кто ещё живой.
И сидя в башне, рядом с павшими друзьями,
Заметив, что Дамбаев всё ещё дышал,
Перехватив Артёма наскоро бинтами,
Я БМП свой мёртвый снова оживлял.
Как люк, заклинивший в машине, выбивали,
Как вылезали, трудно связно рассказать.
К подбитым танкам мы телами прижимались,
Отход колонны продолжая прикрывать.
Я оглянулся, хоть сейчас и плохо помню,
Под старый тополь на обочину ложась,
И посмотрел, как поредевшая колонна,
Назад уходит вдаль, разбрызгивая грязь.
Тут словно плетью по спине моей осколки
Вдруг стеганули по разгрузке и в плечо,
Как будто в руки кто-то мне вонзил иголки,
А после стало нестерпимо горячо.
Не знаю, что хрустело рёбра или камни,
Когда я там себя в обочину вжимал,
Но чуть стихало, непослушными руками,
Опять гранату в свой «подствольник» загонял.
Чтоб в плен попасть, не мог я даже и представить,
И вот когда рожок очередной менял,
Решил патрон последний для себя оставить,
Но не успел, так как сознанье потерял.
Да, нелегко мне было там, я не скрываю,
А подвиг это или нет, не мне судить.
Все, кто там был со мной Герои, я считаю,
Кто от нацистов нашу землю защищая,
Ценою жизни смог чужие сохранить».
В конце марта Балдан Цыдыпов спас более 150 сослуживцев, когда их батальон попал в засаду, сопровождавшуюся массированным артобстрелом, перекрёстным огнём из гранатомётов и крупнокалиберных пулеметов. Молодой лейтенант получил тяжёлую контузию из-за попадания снаряда в БПМП, но первым принял бой.
Балдан сумел развернуть подбитую боевую машину вдоль дороги и встречным огнём вывел из боя бронетехнику противника.
Когда боекомплект машины был израсходован, Балдан автоматом выбил заклинивший люк БМП. Вытащил двух раненых подчинённых. Забинтовал на скорую руку себя, под непрекращающимся огнём оказал первую медпомощь раненым. Со вторым земляком, которого ему удалось привести в сознание, они продолжили неравный бой.
Как описывает сухая военная сводка, боевой расчёт занял круговую оборону, отвлекая огонь на себя до последнего боекомплекта. В ходе боя погиб отстреливавшийся рядом земляк Артём.
В момент, когда у противника возникло замешательство, Балдан Цыдыпов отдал приказ молодым солдатам из других взводов быстрее покинуть поля боя. Сам же остался прикрывать отход сослуживцев, понимая, что вряд ли выживет.
Цыдыпов не просто принял огонь на себя, а за два часа, пока длился бой, ещё и уничтожил вражескую технику и значительную часть нападавших.
Балдан отстреливался до тех пор, пока не потерял сознание. К счастью, он выжил, так как за ним вернулись товарищи. Они вынесли его в тяжёлом состоянии. Сейчас лейтенант проходит лечение в Санкт-Петербурге, он уже перенёс ряд операций, главная цель сейчас – встать на ноги.
Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов и сенатор от Забайкальского края (Балдан родом из небольшого села в Агинском Бурятском округе) подавали ходатайства на имя министра обороны России с просьбой присвоить Цыдыпову звание Героя России. В начале мая ему вручили только орден Мужества.
31 мая глава Бурятии обратился с просьбой о присвоении офицеру звания Героя России лично к президенту Владимиру Путину во время рабочей встречи. Выслушав Алексея Цыденова, президент поддержал предложение.
- Сейчас Минобороны представило к званию Героя России лейтенанта Балдана Цыдыпова. Он ранен тяжело, стопа ампутирована – в общем, много операций предстоит. Но он молодец, хорошо держится. Во время внезапного нападения на колонну он развернул свой БТР, прикрыл колонну, принял неравный бой, подбил технику противника и в итоге спас 150 своих товарищей. Владимир Владимирович, прошу поддержать представление Минобороны о присвоении ему звания Героя России, - попросил Алексей Цыденов.
- Поддерживаю, - ответил президент.
Балдану Цыдыпову 23 года. Он уроженец забайкальского села Усть-Ага. Военным мечтал стать с детства. После окончания Новосибирского высшего военного училища был отправлен на службу в Бурятию.
Военному из Бурятии, спасшему 150 сослуживцев, посвятили стихотворение
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