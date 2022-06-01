В Бурятии предложили поменять гимн республики

В Сети появилась необычная петиция
На платформе Change.org появилась любопытная петиция с призывом отказаться от действующего гимна Бурятии. Автор петиции считает, что нынешнему гимну не хватает некоей «объединяющей» цели.
«Гимн - это подсознательный маяк, который общество выбирает в качестве ориентира в начале своего пути, декларация целей, оформленная поэтическим языком. Если в гимне заложены установки «Будь счастлива, родная сторона», «Для дальнего нелёгкого пути» и т.п., то молодёжь Бурятии не перестанет думать о том, куда уехать, чтобы построить своё будущее. Гимн должен брать за душу, в нём должны быть заложены глобальные цели народа Республики Бурятия. И у нас достаточно творческих людей, которые могут это оформить!» - считает автор.
Петицию запустили меньше суток назад, обращена она к главе Бурятии. На данный момент идея собрала почти 30 подписей. Впрочем, сомнительно, что инициатива будет пользоваться популярностью. Гимн со знаменитыми строчками «Таёжная, озёрная, степная…» в республике действительно любят, а слова знает, пожалуй, большинство жителей Бурятии.
К слову, петиция появилась в день 99-летия Республики Бурятия. Во время празднования даты на площади Советов многотысячная толпа массово исполнила гимн Бурятии.
Действующий гимн Бурятии был утверждён весной 1995 год. Он был выбран по итогам конкурса 1994 года. Основой гимна является «Песня о родной земле». Среди прочих произведений специальная комиссия признала это сочинение лучшим из представленных работ.
Автором слов стал бурятский поэт Дамба Жалсараев, а музыку создал композитор Анатолий Андреев. Оба выдающихся деятеля культуры ушли из жизни ещё в начале 2000-х.
Кстати, гимн Бурятии ценят не только в Бурятии. Так, известный иркутский блогер Александр Откидач даже предлагал вернуть его на улан-удэнский вокзал. Александр считает гимн Бурятии самым красивым среди всех гимнов областей, краёв и республик страны. Он расстроен, что традиция включать «Таёжную, озёрную, степную…» для прибывающих поездов исчезла. Кстати, в пресс-службе ВСЖД не исключили, что в случае изменения требований единого стандарта гимн вернётся на вокзал.
В Бурятии предложили поменять гимн республики
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