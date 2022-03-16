Блогер предложил вернуть исполнение гимна Бурятии на вокзале Улан-Удэ

Традиция встречать приезжающих гимном Бурятии ушла в прошлое ещё семь лет назад



Иркутский пиарщик, предприниматель, блогер Александр Откидач задался вопросом, почему в Улан-Удэ перестали приветствовать приезжих исполнением гимном Бурятии. Раньше гимном республики встречали пассажиров, прибывающих поездом №81 «Улан-Удэ – Москва». Мнением на этот счёт Александр поделился на своих страницах в своём Telegram-канале «Откидач. Иркутск. Сибирь. Россия».



Он назвал гимн Бурятии самым красивым среди всех гимнов областей, краёв и республик страны. Впервые Александр услышал гимн, когда приехал в Улан-Удэ на поезде с рабочим визитом.



- Раннее-ранее утро, замечательная декабрьская погода, и такой красивый-красивый снег падал вокруг ленивыми хлопьями. Немного не выспавшийся, кутаясь в пуховик и пытаясь найти сигарету в кармане, я впервые услышал его. Он играл на весь перрон и встречал гостей столицы Бурятии. И это было потрясающе! Это было как в кино, и я до сих пор помню этот миг! – поделился воспоминанием иркутянин.



Но несколько лет назад эта добрая традиция исчезла. На одной из встреч с коллегами из Улан-Удэ Александр Откидач предложил вернуть гимн Бурятии на вокзале. Он объяснил это тем, что люди уже с перрона будут влюбляться в республику.



В пресс-службе ВСЖД «Байкал-Daily» пояснили, что исполнение гимна прекратилось ещё семь лет назад. С 2015 года музыкальные произведения при встрече или отправлении пассажирских поездов были прекращены не только в Бурятии, но и на всех железнодорожных вокзалах России. Это связано с введением единого стандарта оповещения.



- На сегодня система оповещения используется исключительно для передачи информации, связанной с движением поездов и работой вокзального комплекса, - пояснили в пресс-службе ВСЖД.



Соответственно, красивая традиция встречи поездов станет вновь возможной только лишь в случае изменения требований единого стандарта.



