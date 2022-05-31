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В Улан-Удэ ярко отметили 99-летие Республики Бурятия

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
На площади Советов прошёл большой концерт к дню рождения Республики Бурятия, завершившийся массовым исполнением гимна. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко

Накануне, 30 мая, на площади Советов в Улан-Удэ отгремел праздничный концерт в честь 99-летия со дня образования Республики Бурятии. На одной сцене сошлись творческие и танцевальные коллективы Бурятии, эстрадные певцы, диджеи и рэперы. Концерт, по оценкам организаторов, собрал несколько тысяч человек.

Глава Бурятии Алексей Цыденов произнёс торжественное слово на русском и бурятском языках.

- Сегодня наш общий день рождения - день Республики Бурятия! Нам сегодня 99 лет. Конечно, на земле бурятской народы живут тысячелетия. Народы разные, приходили одни народы, к ним присоединялись другие. И сегодня у нас в республике живут буряты, русские, эвенки, сойоты, - много разных национальностей, но все мы живем в мире и дружбе, во взаимоуважении, и в этом наша сила. Сила Республики Бурятия – в её людях! Люди Бурятии – это и есть сила Бурятии! Пусть в нашей республике всё будет хорошо! Пусть она уверенно идет вперед! И пусть все трудности минуют, и невзгоды уйдут! И впереди будут только радость и счастье! Хүндэтэ нүхэд, эрхим хүндэтэ нюагаархид, манай айлшад! Энэ һайн үдэрѳѳр таниие халуунаар амаршалнаб! Манай тоонто, Буряад Улас бүри хүгжэжэ байг! Элүүр энхэ, зол жаргалтай ябахатнай болтогой! - поздравил земляков Алексей Цыденов.

Первая часть концерта «Бурятия. Мы вместе» была посвящена дружбе народов, проживающих в республике. Для зрителей выступили Театр песни и танца «Байкал», театр народной музыки и танца «Забава», коллектив «Казачий спас», эвенкийский молодёжный ансамбль «Гулувун».

Вторая, менее традиционная часть открылась песней рэпера ИГРО, посвящённой Заиграевскому району. Каждый из 22 номеров «Бурятия. Залуу» была посвящена тому или иному району Бурятии. Для зрителей прозвучали хип-хоп, рок, электронная музыка, а также выступили хореографические коллективы — театр танца «Угол зрения», «Каппучино», Dance Hall и многие другие.

Все номера и композиции были созданы специально для этого праздника Алагуем Егоровым.

С каждым часом число зрителей увеличивалось, горожане с удовольствием пританцовывали и подпевали исполнителям. На единение зрителей обратил внимание глава Бурятии Алексей Цыденов. Он видел праздник из окна рабочего кабинета и фотографию опубликовал в своём телеграм-канале.

- Время 21:00, полная площадь людей. День Рождения Бурятии продолжается! Надо уже тортик со свечами выносить, - пошутил глава республики.

Концерт завершился народным исполнением гимна Бурятии. Собравшиеся зажгли фонарики на своих телефонах, в вечерних сумерках это зрелище было завораживающим. По словам зрителей, праздник получился эффектным, от него «наворачивались слёзы». 

концерт

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